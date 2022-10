Nový bytový komplex ponúkne v Žiline na prenájom 120 bytov

Bytové domy s jednoizbovými, dvojizbovými a trojizbovými bytmi sa budú nachádzať v tesnej blízkosti mestského lesoparku a Žilinskej univerzity.

Poisťovňa KOOPERATIVA predstavila svoj plán na výstavbu 120 nájomných bytov, 149 garážových miest ako aj dvoch komerčných priestorov s prenajímateľnou plochou spolu 152 štvorcových metrov. Investovaním do výstavby a následného prenájmu bytov nadviazala na svojho hlavného akcionára Vienna Insurance Group.

„Investícia do dlhodobých nájomných vzťahov a celkovo do nájomného bývania je jednou zo stabilných a bezpečných investičných akcií,“ objasnil zámer predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.

Celková investícia do výstavby nájomných bytov v Žiline dosiahne približne 17 miliónov eur bez DPH. Počas jesene sa zrealizujú prípravné práce a samotná výstavba jednotlivých budov začne začiatkom budúceho roka a trvať by mala do konca roka 2024.

Bývanie prináša komfort

„Nájomné bývanie je v západnej časti Európskej únie bežný štandard, ľudia sa nemusia starať o rôzne opravy či odstránenie nedostatkov. Takýto typ bývania poskytuje aj určitú mobilitu a neviaže nás vlastníctvo bytu. Na Slovensku je takýchto bytov momentálne nedostatok,“ vysvetlil Vladimír Bakeš.

Všetky byty už budú vybavené spotrebičmi a nábytkom, poisťovňa KOOPERATIVA pri stavbe nájomných bytov využíva služby bytových architektov, ktorí interiér štýlovo zariadia a novým nájomníkom si tak stačí priniesť len osobné veci. Nájomné bývanie, ktoré ponúka poisťovňa KOOPERATIVA, sa líši od bežného prenájmu bytov, ktorý poskytujú individuálni prenajímatelia, tým že ponúka vysokú mieru stability a istotu. Nájomca má v zásade záruku, ak je byt užívaný s podmienkami zmluvy, domovým poriadkom a platí nájomné, tak mu zmluvu nikto vypovedať nebude. V porovnaní so situáciou, keď sa samostatný prenajímateľ rozhodne byt predať.

„K spokojnému bývaniu prispieva aj to, že kompletná správa budov a údržba v bytoch je zastrešená profesionálnou správcovskou spoločnosťou. Ak vznikne akákoľvek porucha, nájomcovi ju stačí len nahlásiť a správcovská spoločnosť sa postará o jej odstránenie,“ dodal Vladimír Bakeš.

Cena nájmu sa bude pohybovať približne o 10% nižšie ako je priemerná cena nájmu a v cene nájmu je zahrnuté už aj poistenie zodpovednosti za škodu a aj poistenie osobného majetku nájomcu.

Žilina ponúka perspektívu

Okrem zástupcov poisťovne KOOPERATIVA sa predstavenia projektu zúčastnil aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

„Toto je ďalší z projektov, ktoré prispejú k nárastu bytového fondu a sprístupnia bývanie desiatkam mladých ľudí či rodín s deťmi. Sme veľmi radi, že práve obyvatelia Žiliny si budú môcť vyskúšať tento model bývania,“ uviedol Peter Fiabáne.

Vladimír Bakeš vníma krajské mesto ako perspektívne s vhodnou polohou na nájomné bývanie.

„Do Žiliny dochádza za prácou množstvo ľudí, je takisto centrom vzdelanosti a dôležitým dopravným uzlom. Z tohto pohľadu má mesto veľkú perspektívu v ponuke nájomného bývania a aj preto sme sa pri rozhodovaní zamerali na toto krajské mesto,“ priblížil Vladimír Bakeš.

Projektom výstavby 120 nájomných bytov v Žiline pokračuje Kooperativa v dlhodobej stratégii a rozhodnutí prinášať možnosti komfortného a dostupného nájomného bývania pre ľudí po celom Slovensku. Na trh nehnuteľností úspešne vstúpili v roku 2020, kedy do užívania ponúkli prvých 60 nájomných bytov v Košiciach a minulý rok aj 50 štýlovo zariadených bytov a apartmánov v Trnave.