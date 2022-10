Pavol Slota: Dobrý primátor hľadá riešenia a spája ľudí

Už ste si položili otázku: ako má vyzerať dobrý primátor?

Dobrý primátor musí prinášať riešenia, musí ľudí spájať, musí tu byť pre všetkých obyvateľov mesta. Nemôže svoju energiu a čas venovať rôznym osobným sporom, mal by sa sústrediť na svoju prácu, hľadať spôsoby ako posunúť mesto dopredu. Čo majú Žilinčania z toho, že jeden sa háda s druhým a ten druhý s tým ďalším? Ľudia sú z toho už znechutení, a preto potrebujú nový vietor, človeka, ktorý ich bude počúvať a hľadať možnosti, ako ich život v meste zlepšiť.

Prístup primátora k svojej funkcii sa musí zmeniť. Na čele mesta musí stáť osoba, ktorá bude spájať, bude vytvárať dobré vzťahy v mestskom zastupiteľstve, s mestskými organizáciami, združeniami, spolkami, miestnymi podnikateľmi. Teda so všetkými, ktorí majú do chodu mesta čo povedať. Treba s nimi komunikovať, spolupracovať, načúvať ich. To je mojim cieľom - spojiť všetkých, aby Žilina napredovala a rástla.

Ja vidím Žilinu ako moderné mesto s kvalitnou infraštruktúrou, silným sociálnym zázemím pre seniorov, kvalitnými službami a využiť potenciál, ktorý Žilina ponúka. Chcem, aby o Žiline ako krajskom meste opäť hovorilo celé Slovensko a bralo si z nej príklad. Vieme byť hviezdou medzi ostatnými mestami. Snažím sa prinášať riešenia pre Žilinčanov, pre rast mesta pre jeho rozvoj. Považujem sa za pragmatického človeka, a preto viem aké plány, vízie a riešenia prinášať a čo je podstatné, aj to ako ich realizovať.

Treba pritiahnuť významných investorov, ktorí potiahnu Žilinu dopredu. Mojou ambíciou je vybudovanie Národného športového centra, ktoré vytvorí okrem iného zázemie aj pre rôzne výstavy, kultúrne podujatia či akvaparku spojeného s lesoparkom, čo by pomohlo nielen hotelierstvu, gastru, rozvoju cestovného ruchu, ale tiež by sa zvýšil počet obyvateľov mesta. Neberiem tvrdenie, že nám netreba nájomné byty, lebo je len 300 žiadostí. Zvlášť v dnešnej zlej dobe, kedy si mladé rodiny nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Keď ich budeme stavať, budú tu chcieť ľudia zostať žiť a vychovávať svoje deti. Musíme myslieť aj v horizonte desiatok rokov, a nie len na jeden či dva dopredu. Musíme sa pripraviť na to, že bude pribúdať áut v meste, a preto treba v spolupráci so Žilinskou univerzitou pripraviť komplexný moderný plán dopravy v meste, ktorý možno nebude ľúbivý na papieri, ale vyhneme sa dopravným kolapsom.

Pri riešení jednotlivých problémov, ktoré v Žiline pociťujeme treba brať do úvahy všetky faktory. Parkovacie domy? Áno, ale bez výrubu stromov. Parkoviská? Áno, ale so zatrávňovacím systémom. Starostlivosť o zeleň? Áno, ale s mestskou firmou a zadržiavať dažďovú vodu. Parkovacia politika? Áno, ale jasná a jednoduchá bez komplikovaných aplikácií. Čiže, vždy hovoriť A, ale aj B.

Veci netreba zbytočne komplikovať a hľadať spôsoby ako sa to nedá. Riešenia sú na stole vždy. Prečo nevyužiť priestory, ktoré mesto alebo štát na území Žiliny vlastnia? Trojpodlažné podzemné parkovisko na pozemku pri Úrade práce, nové komunitné centrum pre seniorov v kongresovej miestnosti, denné stacionáre v dostupnosti domov a MHD. Keď bude mesto moderné, bude aj bezpečné. To je mojim cieľom a prioritou. Posunúť mesto dopredu, aby získalo svoje prirodzené postavenie moderného a úspešného mesta. Viem, že sa to dá, lebo do roku 2006 to bolo možné a viem, že sa to dá aj teraz.

Ing. Pavol Slota,

kandidát na primátora Žiliny

