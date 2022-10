Žilina sa musí rozvíjať, zhodujú sa kandidáti na primátora

Uchádzači o funkciu primátora skloňovali svoje priority v diskusii MY.

ŽILINA. Komunálne voľby sa blížia. V posledný októbrový víkend voliči rozhodnú, kto bude ďalšie štyri roky spravovať ich mestá či obce. Kto povedie štvrté najväčšie mesto na Slovensku – Žilinu po októbrových voľbách?

video //www.youtube.com/embed/FCgFKHBQoWg

Aké sú priority mesta v čase energetickej krízy, vízia parkovacej politiky či budúcnosť verejnej dopravy? Je v možnostiach mesta zainvestovať do športovej infraštruktúry a verejného priestoru či ďalších rozvojových projektov?

Na tieto, ale aj ďalšie otázky odpovedali v diskusii MY novín súčasný primátor a kandidát o znovuzvolenie Peter Fiabáne a ďalší dvaja kandidáti na post žilinského primátora – Pavol Slota a Štefan Zelník.

Diskutujúci na úvod hovorili o dlhodobej vízii mesta Žilina a čo by ako prvé urobili po prípadnom víťazstve vo voľbách. „Je potrebné urobiť dlhodobú víziu rekonštrukcie a revitalizácie mesta Žilina, pretože keď sa prejdete po historických častiach mesta, tie veľmi chátrajú. Rekonštrukciu treba začať v spolupráci s architektmi a pamiatkármi od Mariánskeho námestia smerom po periférne časti mesta. Okrem toho treba riešiť mostné konštrukcie či lávky, ktoré sú v havarijnom stave,“ myslí si Štefan Zelník.

Pavol Slota by začal s napĺňaním volebného programu. „Ide o to, aby Žilina opäť napredovala. Ako mnohí Žilinčania, aj ja mám pocit, že Žilina od roku 2006 stagnuje. Budem sa snažiť, aby naše mesto opäť napredovalo a získalo status, ktorý niekedy ako krajské mesto malo. Mojimi hlavnými bodmi nebude natieranie lavičiek alebo výsadba dvoch, troch stromov. V prvom rade musíme do Žiliny opäť doniesť veľké investície. Budem sa venovať napríklad vybudovaniu národného športového centra, akvaparku či výstavbe mestských bytov,“ povedal.

Víziu a budúcnosť mesta Žilina vidí súčasný primátor Peter Fiabáne nasledovne. „Sme metropolou severozápadného Slovenska a nachádzame sa na križovatke dopravných koridorov. Máme úžasný prírodný potenciál. Nachádzame sa na hraniciach regiónov Poľska a Česka. A to nám vytvára podmienky na to, aby sme boli v rámci Slovenska silným mestom. V rámci demografického vývoja Slovenska sa hovorí o tom, že okrem Bratislavy a Košíc je ešte jeden región, ktorý má byť regiónom rozvoja – a tým je Žilina. Doprava, životné prostredie, kultúra, šport – práve v týchto oblastiach by sa ten rozvoj mal premietať,“ vravel súčasný primátor.

Parkovanie na sídliskách bude výzvou

Ako jedna z tém diskusie nemohla chýbať parkovacia politika mesta Žilina. V centre je parkovanie spoplatnené. Jednou z dôležitých vízii nového primátora bude určite aj parkovanie na sídliskách.

„Stále sa stretávame s tým, že na sídliskách mnohokrát parkujú podnikové autá a samotní obyvatelia sídliska nemajú kde zaparkovať. Rezident je osoba, ktorá tam býva a vlastní auto. Musíme jej zabezpečiť, aby mala kde zaparkovať. Treba urobiť veľký sumár – koľko máme rezidentov a áut a koľko miest potrebujeme. Kto príde skôr, ten zaparkuje a ostatní potom blúdia kade-tade. Vydali by sme rezidentské karty. Zároveň sa treba pozrieť na to, kde je potrebné postaviť parkoviská či parkovacie domy. Poďme hľadať odstavné parkovacie plochy pre tých, ktorí prichádzajú do Žiliny. A tomu prispôsobíme hromadnú dopravu,“ povedal Zelník. Zelená politika životného prostredia nejde dokopy s vybudovaním parkovacích miest.

„A za to treba prebrať manažérske riziko,“ povedal Slota a pokračoval: „Využime trávnaté zelené plochy napríklad na prefabrikované „zatrávňováky“, na ktorých sa dá stáť. Som si istý, že ľudia by boli radi, ak by si takéto miesta mohli prenajať. Bol by som rád, keby sa táto téma riešila aj s obchodnými reťazcami. Vidíme, že v týchto podzemných priestoroch parkujú najmä ľudia, ktorí prichádzajú do mesta zo spádových oblastí. Som za to, aby sa parkovacie miesta dali platiť cez SMS a aby boli modré čiary pre rezidentov a biele napríklad pre návštevníkov.“

Podľa Fiabáneho je riešenie parkovacej politiky veľkou výzvou. „Mesto má podľa našich predstáv pripravený projekt parkovacej politiky aj jej spustenie. Poviem to na rovinu – bez rezidenčného parkovania nie je možné vyriešiť parkovanie v Žiline. Ukazuje to aj príklad iných miest. Cieľom je posilňovať mestskú hromadnú dopravu, cyklistickú a pešiu dopravu na úkor automobilovej tak, aby to mesto zvládlo. Mesto plne preberie parkovaciu politiku na seba s tým, že ľudia s trvalým pobytom budú zvýhodnení,“ dodal.

Ceny energií budú ešte zložitou témou

V súvislosti s prichádzajúcou zimou sa čoraz častejšie hovorí o riešeniach energetickej krízy, čo nebude ľahká situácia pre budúceho primátora.

„Pred dvomi rokmi sme zakontrahovali ceny energie mesta Žilina, dopravného podniku a mestských organizácií na tri roky, čiže do konca roka 2023 máme dohodnuté dobré ceny energie a zatiaľ sa v tom nič nemení. Súčasná situácia je príležitosť pre mesto, či nedokáže viac samostatne hospodáriť s elektrickou energiou. Ideme zaviesť inštitút energetického inžiniera mesta, ktorý bude odborne zastrešovať túto problematiku. Z ušetrených peňazí chceme vytvoriť fond, z ktorého budeme financovať ďalšie projekty, čo sa týka energetických úspor na území mesta,“ vravel Fiabáne.

Fotovoltaika, tepelné čerpadlá, zatepľovanie, využívanie inteligentného osvetlenia. Týmto smerom by sa chcel uberať Slota. „Jediná možnosť je vytvárať tlak na ministerstvá, pretože niektoré konania trvajú dlho. Niekedy sa hovorilo o tom, že by bolo dobré, keby Žilina odkúpila tepláreň. Je to jeden zo spôsobov, na ktorý by som zatlačil, ako byť energeticky zabezpečený,“ vravel.

Podľa Zelníka nie je stúpanie cien energií iba dočasná otázka. „Cena tepla pôjde od januára o 60 percent hore. Žilinská teplárenská nemá právnu subjektivitu ako kedysi. Obrovský krok by bol, keby sa mestu podarilo vlastniť žilinskú teplárenskú. V budúcom volebnom období treba urobiť všetko preto, aby sme ju dostali pod správu mesta,“ myslí si Zelník.

Treba budovať športoviská

Na záver diskusie sa otvorila aj téma športovísk a infraštruktúry. Peter Fiabáne je sám športovcom a priznal, že Žiline chýba dostatočné športové vybavenie.

„Podarilo sa nám viacero vecí, ako sú napríklad vonkajšie ihriská či atletické štadióny. Máme pripravený projekt rekonštrukcie mestskej krytej plavárne, takisto pripravujeme projekt plavárne na Solinkách. Veľkou výzvou je športová hala – chceme získať skelet na Karpatskej a zrekonštruovať ho,“ vravel.

K športovej tematike sa vyjadril aj Pavol Slota. „Dlhodobým problémom je Korytnačka. Už som spomínal vybudovanie národného športového centra, pretože toto je cesta, ako posunúť Žilinu ďalej. Takýto projekt by k nám pritiahol majstrovstvá Európy, možno majstrovstvá sveta. Stal by sa z nás zaujímavý bod na mape Slovenska. Takýto projekt pomôže turizmu, gastru či hotelierstvu. Nové športové centrum by do Žiliny pritiahlo viacero projektov, bolo by to obrovské plus,“ doplnil na túto tému.

A k športu sa na záver diskusie vyjadril aj Zelník. „Na obnovu Korytnačky treba zabudnúť. Tá budova má 36 rokov, už je dávno po amortizácii. V minulom volebnom období bol predstavený veľmi pekný projekt na Ľavobrežnej. Žiaľ, poslanci ho odmietli. Teraz by sa nám to hodilo, pretože je podľa mňa rozumné vytlačiť dopravu z mesta mimo Žilinu.

Neviem si predstaviť, kde by na Karpatskej parkovali ľudia, ktorí by chceli prísť za športom. Môže to slúžiť pre nejaké školy, ale nie na to, aby sa tam konali nejaké súťaže,“ zakončil spoločný rozhovor kandidátov na primátora mesta Žilina.