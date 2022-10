V Gbeľanoch ukázali nový Dom sociálnych služieb

Na dvoch poschodiach je desať dvojlôžkových a osem jednolôžkových izieb.

GBEĽANY. Na začiatku príbehu bola pošta umiestnená v starom dome, ktorý už mal najlepšie roky za sebou.

Samospráva obce Gbeľany sa pred niekoľkými rokmi začala zamýšľať nad tým, ako zatraktívniť priestory pre poštové služby. Dnes na mieste starej pošty stojí architektonicky zaujímavý objekt, ktorý bude už onedlho slúžiť nielen ako pošta, ale najmä ako zariadenie pre seniorov.

Obec v susedstve kórejskej automobilky využila, že do obecnej pokladne jej od investora logistického parku CTPark pritieklo vyše 1,3 milióna eur ako poplatok za rozvoj. K tejto sume pridala vlastné zdroje a dnes už je nový Dom sociálnych služieb za asi 2,2 milióna pripravený prijať prvých seniorov.

Ešte novotou dýchajúce priestory si prišla pozrieť asi stovka obyvateľov Gbelian. Mnohí sú radi, že v centre obce vyrástlo zariadenie, ktoré bude môcť prichýliť takmer tridsať klientov.

„Keby som už nevládala, išla by som tu. Výhoda je, že je to v dedine, keď bude treba, vyberiem sa von, postretávam známych. Mne by sa to páčilo, ale pokiaľ budem vládať, musím sa o seba postarať sama, lebo dôchodok mám menej ako 400 eur,“ poznamenala pri obhliadke izieb miestna dôchodkyňa. „Si prakticky doma , len s tým, že tu máš aj starostlivosť,“ dodala.

„Je tu kus záhrady, je sa kde prejsť, pošta tu bude, do obchodu blízko, aj na autobus,“ doplnil starší muž, ktorý rovnako premýšľa o tom, že si požiada o prijatie do sociálneho zariadenia.

Zmestil sa aj park