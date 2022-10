Myšlienka klientského centra môže byť skutočnosťou aj v Žiline

O efektívnom fungovaní samosprávy, trendoch zo zahraničia aj téme hospodárenia v dobe zdražovania sme sa rozprávali s kandidátom na primátora Žiliny MUDr. Štefanom Zelníkom, PhD.

Ľudia sa často obracajú na starostov a primátorov aj s problémami, ktoré nie sú v kompetencii samospráv. Ktoré úlohy a služby ľuďom sú podľa vás zo strany obcí a miest najdôležitejšie?

V mnohých vyspelých krajinách sa občan so svojimi problémami alebo požiadavkami obráti na jedno klientske centrum. Občanovi (daňovému poplatníkovi) centrum priradí príslušného pracovníka podľa adresy bydliska a ten mu pomáha riešiť všetky jeho požiadavky alebo problémy.

Občan tak nemusí skúmať, či ide o kompetenciu mesta, ŽSK, stavebného úradu, elektrárni, vodárni alebo inej inštitúcie. Jednotlivé inštitúcie sú navzájom elektronicky prepojené. Klient dostáva notifikáciu o riešení a priebehu požiadavky. Viem si v budúcnosti tento model predstaviť aplikovať aj v našom meste a kraji.

Úrad mesta Žilina má slúžiť obyvateľom Žiliny. Žiaľ, občania sú často nespokojní s prístupom úradníkov. Väčšina občanov vníma úrad ako nepružný byrokratický aparát. Pracovník podateľne alebo klientskeho centra by mal byť ústretový, empatický a ochotný pomáhať občanom radou, usmernením prípadne mu pomôcť napísať žiadosť.

V súčasnosti sa obyvatelia najčastejšie obracajú na mesto s požiadavkami v súvislosti s daňami, poplatkami, stavebnou činnosťou, vydávaním stanovísk k podnikateľskej, investičnej činnosti, verejným priestranstvom, kultúrnymi pamiatkami, s komunálnym odpadom, údržbou zelene, osvetlením, so zabezpečením verejného poriadku a podobne.

Na kľúčových rozhodnutiach sa zásadným spôsobom podieľajú poslanci mestského zastupiteľstva. Žiaľ, častokrát sa stáva, že pre politikárčenie nevie starosta alebo primátor presadiť cez zastupiteľstvo správne rozhodnutia a dôležité projekty. Ako by ste riešili takúto situáciu?

Mestské zastupiteľstvo je kolektívny orgán obecnej samosprávy. Na svojich zasadnutiach rokuje a realizuje všetky rozhodnutia. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva sa vyžaduje dosiahnutie súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov mestského zastupiteľstva. V prípade, že ide o nariadenie, na jeho prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Právomocou primátora v systéme rozhodovania v oblasti spravovania vecí verejných v rámci tejto formy samosprávy je tzv. sistačné právo. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva v prípade, že sa domnieva, že odporuje zákonu alebo jeho existencia je pre samosprávu nevýhodná. Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený, môže zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou všetkých poslancov potvrdiť v lehote troch mesiacov od jeho schválenia, ak tak neurobí, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

Podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby práve primátor vytváral podmienky na konštruktívnu diskusiu, aby kolektív poslaneckého zboru a aj pracovníkov mestského úradu spájal v mene rozvoja a prosperity mesta.

Samosprávy zasiahlo zdražovanie energií, zníženie podielových daní a pomoci od štátu. Ste skúsený manažér, ako chcete peniaze získať a kde naopak vidíte priestor na šetrenie?

Súčasný primátor preberal mesto Žilina aj DPMŽ s kladným výsledkom hospodárenia. Je zlá vizitka súčasného vedenia mesta, že v čase relatívne nízkej inflácie a stabilných cien energií do roku 2021 mesto Žilina skončilo k 31.12.2021 s výsledkom hospodárenia mínus 369 474 € a mestský podnik DPMŽ končil s výsledkom hospodárenia mínus 530 908 €.

Mesto Žilina malo záporný výsledok hospodárenia naposledy pred 11 rokmi. Napriek tomu, že mesto má svoj právny odbor, za právne služby zaplatilo len v roku 2020 viac ako 500 000 € za externé právne služby. Počet zamestnancov sa zvýšil oproti minulému volebnému obdobiu zo 423 na 470 zamestnancov.

V prvom rade treba nastaviť procesy na mestskom úrade tak, aby mestský úrad bol pre občana, aby na mestskom úrade pracovali ľudia so znalosťou v danej problematike a mali vzťah k mestu.

Optimalizáciou procesov na mestskom úrade a v obstarávaní sa dajú peniaze efektívnejšie využívať. Ďalšie zdroje sa dajú získať aj vlastnou činnosťou mesta. Budeme žiadať dodatočné zdroje z plánu obnovy, financie na rekonštrukciu mesta z eurofondov. Využijeme schválený zákon o nájomných bytoch.

Trend vo svete ukazuje, že práve otvorený dialóg a spolupráca s podnikateľským prostredím prináša skutočné benefity pre občanov. Je toto smer, ktorým by ste sa v prípade zvolenia uberali?

Chcem zdôrazniť, že si treba vážiť všetkých, ktorí prispievajú do mestského rozpočtu. Komunikácia, korektné vzťahy a spolupráca so všetkými zamestnávateľmi či podnikateľmi, ktorí majú sídlo v Žiline je základným pilierom úspechu. V celej spoločnosti sme odkázaní na spoluprácu. Čakajú nás neľahké časy a práve preto by mala byť spolupráca intenzívnejšia a užšia so všetkými subjektmi v meste a jeho okolí.

Mesto v spolupráci najmä s domácimi zamestnávateľmi - podnikateľmi by mohlo mnohé veci vyriešiť, postaviť, zrekonštruovať, zabezpečiť údržbu a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a pozitívne ovplyvňovať zamestnanosť v meste. Iba spoločne môžeme prekonať túto krízu.

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf

Objednávateľ: MUDr. Štefan Zelník, Veľkomoravská 8589/1, Žilina 010 01.

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253