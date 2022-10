Cenný skalp Rosiny, Ševčíkov hetrik, rýchly gól Gašperíka. Teplička zvýšila náskok na čele + 8 naj hráčov

Komentáre k zápasom 11. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 11. kolo V. ligy Sever. Všetky žilinské mužstvá sa predstavili na domácich trávnikoch a všetky bodovali naplno. Rosina strelila štyri góly, Teplička nad Váhom s Belou po tri a Gbeľany jeden.

Futbalisti Rosiny potvrdili zlepšujúce sa výkony a pripísali si cenný skalp nováčika zo Zubrohlavy, ktorý sa pred vzájomným súbojom nachádzal v popredí tabuľky. OŠK zapol až po prestávke, kedy strelil všetky štyri góly.

V šlágri kola medzi prvým a druhým mužstvom sa z troch bodov proti Závažnej Porube radovala Teplička nad Váhom. Tá v zápase vyhrávala aj prehrávala, no nakoniec sa jej v druhom polčase podarilo preklopiť výsledok na svoju stranu.

Rovnaký výsledok sa zrodil aj v Belej, ktorá porazila Diviaky a najväčšiu zásluhu na tom mal kapitán Marek Ševčík, ktorý v 87. minúte víťazným gólom zavŕšil hetrik. Z troch bodov sa radovali aj Gbeľany, ktoré vďaka rýchlemu gólu Gašperíka porazili najtesnejším rozdielom Bobrov.

V. liga Sever - 11. kolo

OŠK Rosina – TJ Sokol Zubrohlava 4:1 (0:1)

Góly: 53. a 90. T. Šemík, 60. M. Holbička (z 11m), 87. M. Jaššo – 22. T. Trabalík. ŽK: M. Jaroš – M. Bednár, M. Čiernik. Rozhodoval Bajcár, 158 divákov.

DOMÁCI: M. Jurčenko – E. Gajdoš, A. Kroupa, M. Hruboš, M. Holbička, T. Šemík (90. M. Slatinský), J. Chládecký, M. Mikula, J. Slatinský (46. V. Konštiak), M. Jaššo, M. Gajdoš (65. M. Jaroš).

HOSTIA: D. Hellebrandt – L. Tomaštík (60. J. Prozbík), M. Bednár, M. Čiernik, M. Tomaštík, T. Svetlák, M. Čiernik, P. Jagnešák, A. Tomaštík (60. D. Jendrol), M. Ferenčík, T. Trabalík.

V Rosine sa hral zápas dvoch odlišných polčasov. V tom prvom mali navrch hostia, ktorí boli častejšie na lopte a hrozili z krídelných priestorov. V 12. minúte hlavičkoval po rohovom kope mimo troch žrdí Bednár. O desať minút neskôr otvorila skóre Zubrohlava. Jeden z hráčov hostí potiahol loptu do 16-tky, našiel voľného Trabalíka a ten nemal problém poslať loptu do brány. Rosina nevedela vymyslieť súvislejšiu akciu, nedarila sa jej ani kombinácia. Prvú strelu medzi tri žrde zaznamenal domáci Chládecký až v 43. minúte.

Po zmene strán domáci zlepšili pohyb aj medzihru a boli lepším mužstvom. V 50. minúte sa síce jeden z hráčov hostí dostal do úniku, no Jurčenko dobre zasiahol. Na opačnej strane to individuálne skúšal M. Gajdoš, ale jeho strelu zblokoval vracajúci sa obranca. O minútu sa Rosina dočkala vyrovnania, keď sa do sľubnej príležitosti dostal Šemík, zbavil sa obrancov a povedľa vybiehajúceho Hellebrandta poslal loptu do siete.

Domáci hrali naďalej aktívne. V 60. minúte poslal M. Gajdoš prihrávku na Jašša, ktorý sa v 16-tke výborne uvoľnil a bol faulovaný.