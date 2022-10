Prišiel, videl, strelil víťazný gól. O výhre nad Topoľčanmi rozhodol 19-ročný debutant

Žilinskí hokejisti vyhrali v domácom prostredí aj tretí raz v prebiehajúcom ročníku.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti zvíťazili vo 4. kole SHL na domácom ľade nad Topoľčanmi 1:0 a pripísali si ďalšie tri body do tabuľky. Jediný gól zápasu strelil v 46. minúte debutant Hajnik, brankár Tomek si udržal čisté konto.

Pod Dubňom sa hral od úvodu svižný hokej. Do prvých náznakov príležitostí sa dostali hostia, ale bránku, v ktorej stál v tejto sezóne v SHL premiérovo Tomáš Tomek, neohrozili. Vlci to na opačnej strane skúšali pár nahodeniami, ale tiež to neznamenalo výraznejšie nebezpečenstvo. Prvú veľkú príležitosť mal v 7. minúte Mráz, ktorého strela skončila na ľavej žŕdke. O pár sekúnd neskôr strieľal z pravého kruhu tesne vedľa ľavej žŕdky Hovorka. Ďalšiu nepresnú strelu vyslal o minútu neskôr Bečka. Brankárovu pozornosť otestoval aj Synák, o chvíľu letela Mrázova strela mimo troch žrdí.

V polovici prvej tretiny zavrela Žilina svojho súpera v obrannom pásme, aj si vypracovala menší tlak, no opäť jej chýbalo lepšie riešenie prihrávok či efektivita vo finálnej fáze. Ku slovu sa dostali aj Topoľčany, no Tomek si s dvomi pokusmi poradil. V 13. minúte sa sám pred Kompasom ocitol Macek, no zakončenie mu nevyšlo podľa predstáv. Po vhadzovaní to z modrej skúšal Nahálka, lapačka brankára hostí bola pripravená. O minútu letela Pišojova strela priamo do brankárovej hrude.

V ďalšej dobrej šanci sa v 16. minúte ocitol Koyš, ale úvodný gól z toho nebol. Najväčšiu príležitosť hostí mal v 19. minúte Dosek, ktorý sa po spoluhráčovej prihrávke z ľavého okruhu ocitol sám pred Tomekom, no ten jeho strelu z prvej zlikvidoval.

V úvodnej minúte druhej tretiny našiel presnou prihrávkou Mráz v pravom kruhu Koyša, no jeho strela letela mimo bránky. Prvú presilovú hru v zápase získala Žilina v 23. minúte. V početnej výhode sa však domáci vôbec nedokázali udržať v útočnom pásme a vytvoriť si súvislejší tlak. Prvý zákrok si Tomek pripísal v 25. minúte, keď skryl v lapačke Jarošovu strelu. Hralo sa v rýchlom tempe bez častejších prerušení hry.

V ďalšej dobrej šanci sa ocitol Šándor, no jeho strela letela do Tomekovej hrude. Na opačnej strane sa do úniku z ľavej strany dostal Hovorka, ktorý našiel Halamu, no s jeho pokusom nemal Kompas problémy. V polovici druhej časti mali Topoľčany aktívnejší úsek hry, no nič vážnejšie si počas neho nevypracovali. Aj druhú tretinu sprevádzali nepresnosti na oboch stranách. V 33. minúte dobré Jakubíkovo nahodenie nikto z jeho spoluhráčov netečoval.

O chvíľu neskôr vybojoval druhú presilovku Žiliny Pacalaj, ktorý bol podrazený. Vlci sa rozostavili v útočnom pásme, no prvú väčšiu šancu mal až Hovorka. Pre zdržiavanie hry Tomekom však Žilina nedohrala presilovku celú. V hre štyroch na štyroch ani následnej viac ako minútovej presilovke hostí gól nepadol. Hneď po naskočení z trestnej lavice sa k puku dostal Halama, ktorý ho naviezol až do útočného pásma, prihral Hovorkovi, ale proti jeho strele bol Kompas a tak ani v druhej tretine gól nepadol.

Hneď v úvode tretej tretiny si vybojovali Topoľčany presilovú hru. Žochári sa v útočnom pásme rozostavili až v jej závere, no na Tomeka neletela ani jedna strela. V 44. minúte našiel Lopušan pred bránkou voľného Hajnika, no zakončenie mu nevyšlo podľa predstáv. O minútu a pol neskôr sa ideálne uvoľnil Pišoja, ale jeho aktivita k ohrozeniu hosťujúcej bránky neviedla.

O chvíľu to už Žiline konečne gólovo vyšlo. Lopušanovu strelu vyrazil brankár priamo pred Hajnika, ktorý nemal problém upratať puk do odkrytej bránky. Po úvodnom góle si Žilina vypracovala menší tlak, neúspešne to skúšal Mráz. V 49. minúte dostali hostia ďalšiu presilovku. Počas nej však išla na Tomeka iba jedna strela.

Necelých päť minút pred koncom preveril Kompasovu pozornosť Šidlík. O minútu to skúšal aj Tibenský. Dve minúty pred koncom sa rútil sám na brankára Topoľčian Macek, no jeho strelu zneškodnil vyrážačkou. Hostia sa už k výraznejšej šanci nedostali a tri body zostali doma.

Slovenská hokejová liga - 4. kolo

Vlci Žilina – HC Topoľčany 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Góly a asistencie: 46. Hajnik (Lopušan, Nahálka). Vylúčenia: 3-2. Rozhodovali: Crman, Konc ml., Rehák, Drblík, 295 divákov.

VLCI ŽILINA: Tomek – Šidlík, Nahálka, Koyš, Mráz, Macek – Růžička, Pišoja, Tibenský, Halama, Hovorka – Hudec, Pacalaj, Hajnik, Bečka, Lopušan – Vojtech, Hajas, Benko, Jakubík, Synák.

HC TOPOĽČANY: Kompas – Hřebíček, Dúžek, Šandor, Tomčák, Vybiral – Dosek, Zekucia, Piačka, Stránsky, Ručkay – Bystričan, Sedlák, Cápay, Jaroš, Gergel – Laurenčík, Tomala, Nagy, Detko.

Ostatné výsledky: Martin - Trnava 4:3 sn, Modré krídla Slovan - Dubnica nad Váhom 0:2, Žiar nad Hronom - Levice 2:3 pp, Brezno - Považská Bystrica 1:5, Humenné - Skalica 3:2 pp.

Prišiel, videl, strelil gól

Žilinskí hokejisti zvíťazili aj v treťom domácom zápase v novej sezóne Slovenskej hokejovej ligy. Po Martine a Humennom porazili Topoľčany, aj keď iba futbalovým výsledkom 1:0. Diváci si na jediný presný zásah museli počkať až do 46. minúty. A jeho autorom bol David Hajnik, pre ktorého to bol prvý zápas za Žilinu pri jeho striedavom štarte z Nových Zámkov.

„Chcel som sa tlačiť do bránky, ale hráč mi to zblokoval. Náš obranca dostal puk na čepeľ, nastrelil to na betón a ja som ho už len dorazil do bránky,“ popísal gólový moment 19-ročný rodák z Michaloviec a zhodnotil aj samotný zápas.

„Začiatok bol trošku ťažší, dostávali sme sa do toho. Tretia tretina už bola lepšia a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca. Topoľčany stále napádali, hrali do tela, kazili nám hru. Potom sme strelili šťastný gól,“ doplnil skromne.

A ako vôbec došlo k tomu, že v stredu večer korčuľoval na ľade žilinskej Niké Arény?