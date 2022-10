Zbavujú Slovensko rádioaktívneho odpadu. Zo žilinskej hygieny vyniesli nebezpečný materiál

Ekologické záťaže zo zdravotníckych zariadení či výskumných ústavov spracuje a uloží štátny JAVYS.

ŽILINA. Tri vyradené prístroje, ktorými žilinskí hygienici merali PCB látky, vyniesli zo skladu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline na likvidáciu do Jaslovských Bohuníc.

Zariadenia už predstavujú rádioaktívny odpad. Pri nesprávnom používaní sú potencionálnym nebezpečenstvom a mohli by kontaminovať prostredie.

Regionálni hygienici používali prístroje od deväťdesiatych rokov a už tri roky ležia v sklade a čakajú na likvidáciu. Šéf žilinského RÚVZ Martin Kapasný tvrdí, že mu odľahlo, keď si pre balíček prišli špecialisti zo štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti.

Pokiaľ je prístroj uskladnený správne, nemusí byť rizikom.

„Na druhej strane je to ionizujúce žiarenie, mohlo by dôjsť k zneužitiu, krádeži. Takže správna likvidácia a správne uskladnenie je dôležité. Detektor nepredstavuje riziko, pokiaľ sa s ním nemanipuluje. Problémom by bolo, keby sa dostal do šrotu, kde by došlo k narušeniu jeho obalu. V tom prípade by mohol kontaminovať okolie,“ vysvetlil.