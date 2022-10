Využime komunálne voľby na to, aby sa pomery v Žiline zmenili

Žilina je mesto, ktoré od malička nosím vo svojom srdci a mám ho úprimné rád. Mesto a ľudí, ktorí tu žijú.

V našom meste, ktoré ma formovalo, mám svoju rodinu, tu vychovávam svojho syna. V Žiline som proste doma a mám tu veľa priateľov a známych.

Rozhodnutie ísť kandidovať na dôležitý post, za aký primátora Žiliny považujem, bolo u mňa vcelku jednoznačné. Tí, čo ma poznajú, dobre vedia, že vždy hľadám najlepšie riešenia a to, ako robiť veci tak, aby fungovali. Aby skutočne fungovali. Nie ako je tomu v našom meste, kde viac o riešeniach počúvame, ako ich skutočne vidíme. K tomu treba prirátať aj fakt, že vďaka Vláde SR sme sa dostali na križovatku, odkiaľ je odbočka len do ťažkých a krízových časov. Tieto dva body boli pre mňa rozhodujúcim faktorom nezostať stranou a nečinne sa prizerať. Poznám mentalitu Žilinčanov a teda viem, že naše mesto a jeho obyvatelia sa môžeme tomuto nepriaznivému scenáru ako tak vyhnúť. Dá sa to tak, že na primátorskej stoličke príde k zmene. Ak na nej bude človek, ktorý mestu naozaj rozumie a ktorý mu chce v prvom rade slúžiť. A za takéhoto sa ja považujem, preto kandidujem a preto ponúkam zásadnú zmenu.

Nie je verejným tajomstvom, že ľudia v Žiline sú nespokojní, že si o stagnácii Žiliny hovoria. Tvrdím to preto, lebo to viem priamo od nich samotných. Stretávame sa, zhovárame sa a veľmi priamo poukazujú na rôzne oblasti života v našom meste, kde nastal buď úpadok, alebo nie je vidieť žiadny progres.

To, čo ma odlišuje od súčasného primátora a od spôsobu riadenia mesta za posledné roky, je to, že všetkým občanom Žiliny ponúkam skutočne nový prístup k správe mesta a k správe vecí verejných. Je to môj verejný a úprimný záväzok všetkým voličom v Žiline. Nebudem o politike a riadení mesta hovoriť, budem konať. Nebudem imitovať činnosť a marketingovo ju následne ponúkať ako moje výsledky, ale skutočne začnem budovať naše mesto. Rozbehnem projekty na všeobecný návrat kvality života v meste.

Je jednoznačné, že v Žiline potrebujeme zásadne zmeniť pomery. A to aj tým, že vybudujem skupinu ľudí, ktorí veciam rozumejú a ktorí veci a problémy ľudí chcú riešiť. To je úloha primátora – spájať odborníkov a riadiť ich.

O mojom programe, ale aj o zlyhaniach súčasného primátora budem hovoriť inokedy. Dnes chcem Žilinčanom povedať, že nádej pre naše mesto, aj keď by sa to možno tak nezdalo, máme. Preto ich všetkých pozývam spolupracovať pri obnove Žiliny. Žilina bola, je a zostáva náš spoločný domov. Tu žili, žijú a budú žiť vzdelaní, schopní, aktívni a obetaví ľudia. Nastal čas na zmenu. Zásadnú a okamžitú. Nastal čas posunúť Žilinu dopredu. Práve blížiace sa voľby sú jedinečnou príležitosťou dosiahnuť tento cieľ. Spoločne. Pre nás a pre naše deti.

Preto kandidujem, preto sa uchádzam o priazeň Žilinčanov. Za podporu mojej kandidatúry na primátora ponúkam všetkým obyvateľom mesta novú príležitosť a novú šancu pre Žilinu. Využime komunálne voľby na to, aby sa pomery v Žiline zmenili, aby Žilina ako krajské mesto získalo späť svoj prirodzený status. Aby sme mohli byť na našu Žilinu hrdí tak, ako tomu bolo v nedávnej minulosti.

Ing. Pavol Slota

