Auto skončilo v Závodí prevrátené mimo cesty. Vodič nafúkal tri promile

ŽILINA. Takmer tri promile namerali policajti vodičovi po dopravnej nehode v Žiline na ceste smerom na Hôrky.

V sobotu po 17. hodine smeroval od Závodia 30-ročný vodič muž v Audi, keď prešiel s vozidlom vpravo mimo cestu. Tam narazil do obrubníka, zvodidla a stĺpa trolejového vedenia.

Potom sa s autom vrátil späť na cestu, prešiel do protismeru, kde narazil do zvislého dopravného značenia, zišiel do priekopy a auto sa prevrátilo na bok.

Kontrola alkoholu v krvi nedopadla pre vodiča dobre.

"Po dopravnej nehode sa vodič motorového vozidla Audi podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,36 mg/l (2,83 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. V súvislosti s touto udalosťou už 30 ročný vodič čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické.