Debakel Tepličky na Orave, dve penalty proti Belej či dvojgólový Tabak + 8 naj hráčov

Komentáre k zápasom 10. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 10. kolo V. ligy Sever. Dôležitý zápas z hľadiska tabuľkového postavenia sa hral v Bobrove, kam pricestovala Rosina. Prítomní diváci na Orave však gól nevideli.

V neďalekej Zubrohlave sa vôbec nedarilo Tepličke nad Váhom. Vedúci celok tabuľky inkasoval na ihrisku nováčika až päť gólov. Aspoň čestný úspech na strane hostí zaznamenal v závere Pavol Dolinay.

Ďalšie dva žilinské celky cestovali na Turiec a vracali sa odtiaľ s víťazstvom. Belá vyhrala v Žabokrekoch 3:2 aj napriek tomu, že boli proti nej odpískané dve prísne penalty. Gbeľany zase triumfovali 3:1 v Diviakoch, dva góly strelil Jakub Tabak.

V. liga Sever - 10. kolo

FK Tatran Turzovka – Oravan Oravská Jasenica 1:2 (1:2)

Góly: 13. T. Dodek – 16. A. Jamrich, 26. A. Hojo. ŽK: J. Križek, M. Puchoň, J. Ligač, M. Pleva. Rozhodoval Sikora, 200 divákov.

DOMÁCI: V. Poništ – M. Puchoň (72. M. Pavlík), M. Učník, J. Furdan (62. S. Husár), J. Križek, M. Pleva, J. Polka (72. M. Poláček), P. Blažek, M. Hudek, R. Šmahajčík, T. Dodek (62. J. Ligač).

HOSTIA: T. Papiak – A. Hvoľka, A. Jamrich, Z. Kaprálik, A. Hojo (86. M. Polák), M. Polák (66. M. Polák), P. Žofaj (72. S. Gracík), Š. Verníček, S. Ratičák, M. Hvolka (72. Mi. Hvolka), J. Prielomek.

Minulý víkend prekazilo Turzovke domáci zápas počasie, a hoci bolo ihrisko aj po peknom týždni stále mäkké, čakalo sa, že domáci k zápasu pristúpia s chuťou. Pripravení na to boli i skúsení hostia, ktorí sa od úvodu sústredili na pozornú defenzívu a čakali na domáci tlak. Ten však neprišiel, Turzovka od úvodu nemala dobrý pohyb a jej hráči sa báli hrať futbal.

Prvé šance mali hostia, no bez gólového efektu. Domáci sa snažili prebudiť, strelili gól po krásnej akcii, Šmahajčík vysunul Dodeka a ten nájazd s istotou premenil. Čakalo sa, či domácich úvodný gól vzpruží, no náskok im vydržal len krátke tri minúty. Po rohu vyrovnal so šťastím Jamrich a domáci ešte viac zneistili. Po ďalšej lacnej strate domácej obrany ratoval skvelým zákrokom Poništ. Oravská Jasenica sa vzápätí predsa len ujala skóre. Na nakopnutú loptu domáci obrancovia nezareagovali, brankár vybehol, no Hoja nezachytil ani on – 1:2.

Zvyšok zápasu priniesol iba niekoľko zaujímavých situácií na oboch stranách. Hostia sa v pozornom bloku zameriavali na pevnú obranu a občasný rýchly brejk. Turzovka hrala do plných, snažila sa o tlak, no ten bol jalový.

Z domáceho pohľadu to bol slabý výkon bez hernej istoty. Hostia zohrali zápas účelne a zaslúžene vezú z Kysúc výhru.

„Keď sa aj nedarí futbalovo, pred domácimi divákmi sa musí drieť. Naši chlapci však zo seba nevyžmýkali maximum. Dnešok je pre mňa osobne veľkým sklamaním,“ dáva hlavu do dlaní garant turzovského futbalu Ladislav Hejčík.

FK Slovan Žabokreky – ŠK Belá 2:3 (1:2)

Góly: 45. J. Bučo (z 11m) – 7. J. Ševčík, 43. M. Bendík, 64. M. Ševčík, 88. S. Lazar (vl. gól). V 20. minúte nepremenil T. Frkáň pokutový kop. ŽK: P. Struhár, J. Bučo – P. Vrábel, M. Ševčík, A. Tichák, J. Holúbek, M. Špirka. Rozhodoval Števček, 150 divákov.

DOMÁCI: M. Vidlák – J. Krkoška, M. Rúrik, P. Šmehýl (75. L. Turčina), P. Struhár, M. Fúčela, J. Valášek, R. Šavol (61. R. Šmehýl), J. Kračmer, T. Frkáň (75. F. Brna), J. Bučo (46. J. Sopóci).

HOSTIA: A. Tichák – J. Ševčík, D. Švec, P. Tlacháč, M. Ševčík, P. Vrábel (88. Ľ. Franek), J. Kačáni, M. Špirka, S. Lazar, M. Bendík (70. M. Jargaš), J. Žingora (90. S. Ďurana).

V Žabokrekoch sa Belá ujala vedenia už v 7. minúte. J. Ševčík z priameho kopu z 20 metrov prízemnou strelou k tyči nedal Vidlákovi šancu. V prvom polčase odpískal hlavný rozhodca dve veľmi prísne penalty pre domácich. Tú v 20. minúte však Frkáň nepremenil, keď poslal loptu nad bránu.