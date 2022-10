Zaujímavý prestup: Bánovú posilnil dvojnásobný víťaz double s Trenčínom Dávid Guba (rozhovor)

Rozhovor s čerstvou akvizíciou TJ Jednota Bánová.

BÁNOVÁ. Futbalový klub TJ Jednota Bánová oznámil koncom septembra novú posilu do útoku. A nejde len tak o hocijakého ofenzívneho hráča. Rady treťoligistu totiž rozšíril 31-ročný Dávid Guba, ktorý má vo futbalovom životopise angažmány v Prešove, Žiline, Trenčíne, Senici či Košiciach, ale aj za hranicami v poľskej Niecieczi či českej Karvinej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najkrajšie obdobie zažil rodák z východného Slovenska v Trenčíne, v drese ktorého v rokoch 2015 a 2016 pod vedením trénera Martina Ševelu získal double za víťazstvo v lige aj pohári. S novou akvizíciou Bánovej Dávidom Gubom sme sa rozprávali na viacero tém.

Ako sa zrodilo spojenie Dávid Guba a TJ Jednota Bánová?

Po ukončení spolupráce v Košiciach som si hľadal nový angažmán. Mal som nejaké ponuky z druhej ligy, ale nešlo o nič také, čo by mi dávalo zmysel. Mojou prioritou bolo zostať minimálne v druhej lige. No muselo to dávať zmysel po všetkých stránkach. Cez leto som bol v kontakte s trénerom Michalom Molnárom. Dohodli sme sa, že v prípade, že by som si nenašiel nič lepšie, mohol by som sa im znovu ozvať. Keďže žiadna ponuka neprišla, ozval som sa Bánovej a vyhoveli mi. Z tretej ligy ma kontaktovali ešte iné kluby. No keďže Bánová bola prvá, len táto možnosť pre mňa prichádzala do úvahy.

Úžasný Trenčín Najúspešnejšiu časť kariéry strávil Dávid Guba v Trenčíne. V sezónach 2014/15 a 2015/16 bol členom partie okolo trénera Martina Ševelu, ktorá dokázala v dvoch rokoch po sebe vyhrať najvyššiu slovenskú súťaž aj pohár. „Jedným slovom môžem tieto sezóny opísať ako úžasné. Vtedy to malo v Trenčíne super grády a atmosféru. Boli sme skvelý kolektív zložený zo slovenských a zahraničných hráčov. Podarili sa nám veci, ktoré nezažije každý futbalista. Ani v najkrajšom sne som neočakával, že by sa mi niečo také mohlo podariť,“ povedal Dávid Guba a zakončil. „Narodil sa nám tam prvý syn, takže na Trenčín spomínam iba v superlatívoch. Čím som starší, tým si s odstupom času viac uvedomujem, čo sa nám vtedy podarilo. Na toto obdobie veľmi rád spomínam.“

Ďalej sa dozviete: s ktorými klubmi bol cez leto Dávid Guba v kontakte a čo ešte v kariére nezažil

či už niekedy pôsobil v regionálnych súťažiach a aké sú jeho očakávania od III. ligy Západ

či sa s niektorými chlapcami z Bánovej poznal a ako naňho zapôsobila kabína

ako je na tom po zdravotnej stránke

čo môžu fanúšikovia Bánovej od neho očakávať

čo chce potvrdiť a s čím bude spokojný po individuálnej a kolektívnej stránke po jeseni

čo si od Dávida Gubu sľubuje tréner Michal Šajnoha

Aké sú vaše očakávania od nového pôsobiska?

Bánová má dobré mužstvo. Niektorých chlapcov som poznal z videnia. Očakávam, že si dobre zahrám, pomôžem chlapcom a oni mne. Na novú výzvu sa teším, aj keď bolo pre mňa prioritou hrať aspoň v druhej lige. Situácia sa však vyvinula takto a som rád za túto príležitosť.

Koncom minulej sezóny ste skončili v druholigových Košiciach. Ako o vašom ďalšom pôsobisku sa hovorilo o Prešove či Humennom, ale spomínalo sa aj zahraničie. Priblížte, ako vyzeralo vaše futbalové leto a ktoré kluby mali o vás záujem.

Po ukončení spolupráce s Košicami som bol v intenzívnom kontakte s Pohroním. Na to som sa najviac upínal, no nakoniec to padlo.