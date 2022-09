Po roku vo Francúzsku znovu v Žiline. Patrik Romančík: Nečaká nás nič jednoduché

Vlci majú na svojom konte po dvoch kolách päť bodov.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti zvíťazili aj v 2. kole nového ročníka Slovenskej hokejovej ligy. Zverenci Jarroda Skaldeho porazili na domácom ľade Humenné 6:3, keď sa do streleckej listiny zapísali až piati rôzni strelci. V bránke podal opäť spoľahlivý výkon Patrik Romančík.

Slovenská hokejová liga - 2. kolo

Vlci Žilina – HC 19 Humenné 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

Góly a asistencie: 15. Macek (Šidlík, Mráz), 23. Hovorka (Tibenský, Rehák), 25. Benko (Pacalaj, Bečka), 34. Rehák (Růžička, Hovorka), 59. Jakubík (Nahálka), 60. Hovorka (Růžička) – 29. Markuš (Safaraleev, Fereta), 51. Vrábeľ (Vaško, Ťavoda), 53. Safaraleev (Vaško). Vylúčení 4-5. Rozhodovali: Konc st., Tornay, Kováčik, Rehák, 302 divákov.

VLCI ŽILINA: Romančík – Šidlík, Nahálka, Tibenský, Hovorka, Rehák – Růžička, Pišoja, Koyš, Mráz, Macek – Hudec, Pacalaj, Jakubík, Dudáš, Lopušan – Hajas, Benko, Bečka, Synák.

HC 19 HUMENNÉ: Jurčák, Krasanovský – Stripai, Lenďák, Vaško, Vrábeľ, Ščurko – Fereta, Marcinko, Borov, Krajňák, Horvát – Ťavoda, Jacko, Miškuf, Markuš, Safaraleev – Bartoš, Ragan, Plokhotnik, Farkaš.

Ostatné výsledky: Martin - Dubnica nad Váhom 4:3, Trnava - Levice 7:4, Modré krídla Slovan - Považská Bystrica 5:2, Žiar nad Hronom - Topoľčany 5:2, Brezno - Skalica 2:3 pp.

Ako padli góly v Žiline

14:42 - Po výbornej Mrázovej robote v presilovke tečoval smer Šidlíkovej strely Macek a brankár hostí bol bezmocný

22:46 - Úvodný tlak Vlkov v druhej tretine priniesol gólové ovocie, keď pred Hovorkom zívala prázdna bránka

24:39 - Bečkovo nahodenie od modrej čiary výborne tečoval Benko

28:03 - Pacalajovi skĺzol puk pri rozohrávke, čo využili hostia na zníženie, presadil sa Markuš

33:07 -Rehák z ľavého kruhu vymietol Krasanovského pavučinu

50:28 - Na modrej čiare zostal zabudnutý Vrábeľ a v úniku poslal puk popod Romančíkove betóny

52:16 - Puk za Romančíkov chrbát zblízka dostal Safaraleev

58:18 - Do úniku sa dostal Jakubík a jeho strela popod betóny len tak-tak, ale predsa prešla za bránkovú čiaru

59:25 - Gólový účet zápasu uzavrel strelou do prázdnej bránky Hovorka

Očakávali ťažký zápas

Aj napriek tomu, že žilinskí hokejisti vyslali na bránku Humenného o sedem striel menej ako ich súper, dokázali streliť šesť gólov a zvíťaziť aj v 2. kole Slovenskej hokejovej ligy. Zverenci Jarroda Skaldeho vyhrávali po dvoch tretinách 4:1, no východniari ešte urobili zo zápasu drámu a znížili na rozdiel gólu.

Tri body však nakoniec zostali pod Dubňom aj vďaka ďalšiemu spoľahlivému výkonu brankára Patrika Romančíka.

„Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, čo sa potvrdilo hneď od prvej sekundy. Nezachytili sme úvod. Humenné začalo jazdiť, korčuľovať, strieľať, vypracovali si nejaké šance. Potom sa nám podarilo streliť otvárací gól a chvíľku sme mali hru pod kontrolou. V druhej tretine nám tam padli tri góly. V tretej časti sme si to sami trošku pokazili, súper znížil na rozdiel gólu po našich chybách.

Musíme sa im vyvarovať, pretože nás to v ďalších zápasoch môže stať body. Súper ku koncu tlačil, snažil sa vyrovnať. Našťastie sa im to nepodarilo. Ďakujem chlapcom, že sme to na konci zvládli ako tím, že sme zabojovali, obetavo sa hádzali do striel a tri body sú doma,“ tešilo po záverečnom hvizde rodáka zo Skalice.

Pomaly to do seba zapadá

Romančíka ako prvý prekonal až v 29. minúte Markuš. V tretej tretine dostali puk za jeho chrbát Vrábeľ so Safaraleevom. „Počas celého zápasu sa snažili nahadzovať puk z každého priestoru na bránku a tam tie puky tečovať či dorážať. Išlo o ťažké situácie, ale teší ma, že sme ich dokázali vyriešiť,“ doplnil 28-ročný brankár.

S doterajším herným prejavom mužstva, či už v pohárových alebo ligových zápasoch, je spokojný. „Zatiaľ sa nám darí, ale stále máme čo zlepšovať. Myslím si, že pomaly to do seba zapadá a že nám to bude fungovať na sto percent,“ povedal Romančík a pár slov prihodil aj ku kádru, ktorý sa tento rok zišiel pod Dubňom.