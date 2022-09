Vyschnutá Rajčianka pohla ľadmi. Kofola chce investovať do zadržiavania vody

Mimovládne organizácie Ekoenergia, Ľudia a voda, spoločnosť Kofola a Žilinský samosprávny kraj podpísali memorandum o ochrane povodia rieky.

RAJEC. Keď pred dvoma mesiacmi vyschla na asi jeden a pol kilometrovom úseku blízko obce Rajecká Lesná inokedy dravá rieka Rajčianka, v hornatom regióne zavládlo zdesenie.

Rybári na poslednú chvíľu bezmocne zachraňovali všetko, čo ešte žilo. Prehľadali každý kameň a vyzbierali ryby, ale najmä raky. Narátali ich viac ako tisíc.

Nevídaná situácia zmobilizovala zainteresovaných a na stole je prvý dokument, ktorý by mal spustiť práce na ochrane vody v povodí Rajčianky.

Sto metrov pod zemou voda bola

Rajecká dolina je stále pomerne nedotknutá prírodná lokalita. Voda z nej je lukratívnym artiklom. Z územia ju získavajú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, veľké množstvá odoberajú tamojšie kúpele, poľnohospodári, ale i výrobný závod Kofoly.

Generálny riaditeľ výrobcu nealkoholických nápojov Jannis Samaras chápe, že ľudia na Kofolu poukazujú ako na príčinu vyschnutia Rajčianky. Keď zmizne voda na mieste, kde stojí fabrika, ktorá plní vodu, tak to podľa neho zvádza k takejto logike.

Argumentuje však, že závod nepracuje s povrchovou vodou, ale tekutinu ťaží zo stometrových vrtov.

„My čerpáme vodu, ktorá napršala pred desiatkami mesiacov, kým sa prefiltruje a dostane dole. Určite to nie je priama súvislosť. Keby sme nečerpali nič, aj tak by voda vtedy vyschla. Ale samozrejme, keď naplníte vodu do fliaš a odveziete ju odtiaľ, tak ste ju vzali preč ,“ uvedomuje si zodpovednosť za úbytok vody v regióne.

Ako príčinu vyschnutia rieky pomenoval historické sucho. Kým ich šesťmetrový monitorovací vrt už týždeň pred vyschnutím rieky vykazoval dramatické poklesy, sto metrov pod zemou bolo vody dosť.