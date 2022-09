5+1 tip na októbrové akcie v Beskydoch - pre gurmánov, športovcov aj deti

Ako si spríjemniť jesenné víkendy? Bolo by škoda zostať doma, keď príroda hrá všetkými farbami a navyše sa stále niečo zaujímavé deje.

Urobte si výlet do Resortu Valachy vo Veľkých Karloviciach na niektorú z pripravovaných akcií, ktorých návštevu tu navyše môžete zakončiť kúpaním a saunovaním vo Wellness Horal. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi na október, alebo sa pozrite na kompletný kalendár na webe rezortu.

8. – 9. 10. – Víkend divinových špecialít v Horale

Karlovický Wellness hotel Horal je široko ďaleko vyhlásený divinovými špecialitami a vy si ich počas tohto víkendu užijete naozaj dosýta. Kuchári budú servírovať okrem iného diviačie medailóniky, grilovaný muflový chrbát, filírované jelenie stehno alebo burger z bizónieho mäsa. V sobotu od 11:30 do 15:30 hod k posedeniu zahrá valašský muzikant Bolek Vjaclovský, v nedeľu heligonkári Katka a dedko Kubačákovi.

(zdroj: Valachy Resort)

8. – 9. 10. – Kurzy pečenia frgálov a prípravy čučoriedkových knedlí

Ak vás baví nielen jesť, ale aj variť a piecť, odporúčame niektorý z kurzov v hoteli Galik pod vedením kuchárov a pekárok Resortu Valachy. V sobotu 8.10. je na programe príprava čučoriedkových knedlí, v nedeľu 9.10. pečenie valašských frgálov a počas jesene sa môžete prihlásiť aj na ďalšie vypísané kurzy.

15. 10. – Jesenné kúzlenie s chodníkom odvahy

Sobota 15.10. bude zasvätená deťom. Pri hoteli Galik sa s nimi od 15. hod môžete zapojiť do tvorenia z jesenných materiálov, súťažiť o najkrajšieho „podzimáčka“ a užiť si sprievodný program – šliapacie autíčka, ukážky práce rezbára, múdre hry GoGEN Maxipes Fík a ďalšie. Od 18. hod. môžu statočné deti vyraziť na chodník odvahy. Viac informácií.

(zdroj: Valachy Resort)

22. 10. – Behaj Valachy: preteky pre celú rodinu

Nenechajte si ujsť poslednú tohtoročnú akciu seriálu DATART Valachy tour a príďte si zabehať s celou rodinou. Od 9:30 hod sa budú konať detské preteky v 7. vekových kategóriách na vzdialenosti od 100 do 1800 metrov. Dospelí štartujú o 12:00 hod a na výber majú z dvoch tratí v dĺžke 7 a 12 km so štartom o 12. hod. To všetko v kultúre nádherne sfarbenej jesennej prírody Beskýd. Registrovať sa môžete na www.valachytour.cz.

5. 11. – Degustačný večer s vinárom Jiřím Uherkom

Spa hotel Lanterna s príchodom jesene uvádza nové sezónne menu v zážitkovej reštaurácii Vyhliadka. Vsobotu 5.11. sa bude mimoriadne servírovať aj so sprievodným slovom šéfkuchára Pavola Pikuláka a vinára Jiřího Uherka, nositeľa ocenenia Vinař roku. Práve jeho vína zvolili someliéri na snúbenie všetkých chodov. Atmosféru spríjemní hudobný sprievod v podaní huslistky Alžbety Královej.

Odporúčame spojiť návštevu večere s nocľahom, nech si vychutnáte pohárik vína bez starostí a doprajete si aj chvíľku odpočinku v hotelovom spa. Vyskúšajte pri tom niektorú z nových izieb so zimnou záhradou a vaňou, ktoré pribudli vďaka tohtoročnej rekonštrukcii hotela.

(zdroj: Valachy Resort)

Tip navyše: poďte sa zahriať do Wellness Horal

Či už vyrazíte na ktorúkoľvek akciu, alebo len dostanete chuť na poriadny relax, zájdite si užiť kúpanie a saunovanie do Wellness Horal v hoteli Horal. Majú tu tri termálne bazény so slanou vodou vyhrievanou až na 36 ° C, k tomu menšie fitko, útulný saunový svet s každodennou ponukou saunových rituálov a Vital barom a to všetko dotvára pestrá ponuka masáží a beauty ošetrenia.

Keď sa ubytujete v hoteloch Lanterna a Horal, máte do Wellness Horal voľný vstup. Veľmi obľúbený je pobyt Relaxačná nedeľa z nedele na pondelok, ktorý je cenovo výhodnejší a vyniká pokojnou atmosférou po odchode víkendových návštevníkov. Využite to napríklad v období štátneho sviatku na prelome októbra a novembra!

(zdroj: Valachy Resort)

Na čo sa môžete tešiť do konca roka:

16. – 20.9. a 20. – 23.10. Bežecká škola Miloša Škorpila

30.10. a 20.11. Kurz pečenia frgálov

11. – 20.11. Svätomartinské hody v hoteloch Lanterna a Horal

16.11. Noc bielych hľuzoviek v Spa hoteli Lanterna

3., 10. a 17.12. Kurz pečenia vianočky

30.11. – 2.12. Jitka Ševčíková a Ján Vojáček: Umenie byť zdravý a Emočné majstrovstvá

16.12. Etiketa stolovania s Ladislavom Špačkom

Info o všetkých akciách: www.valachy.cz/akce