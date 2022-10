Neporazená už iba Bytča. Dvojgóloví Puček s Čičkom, bratia Hruškovci vybavili Strečno

Komentáre k zápasom 9. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 9. kolo VI. ligy skupina A. V súboji nováčikov nemali Brezany žiaden problém a vďaka piatim rôznym strelcom zdolali Zborov nad Bystricou 5:1.

V sobotu bol v akcii aj Predmier, ktorý doma remizoval so Starou Bystricou 2:2. V dôležitom súboji zo spodku tabuľky porazil Varín Strečno 2:0 vďaka gólom bratov Hruškovcov a preskočil svojho súpera v tabuľke. V ďalšom zápase si po remíze 2:2 podelila body Bitarová s Kotešovou.

Šláger kola sa hral v Bytči, kam pricestovala Vysoká nad Kysucou. Išlo o súboj mužstiev, ktoré doteraz ešte neprehrali. A po tomto súboji tento fakt platil už iba o Bytči, ktorá zvíťazila 3:0 a dostala sa na čelo tabuľky.

Zaváhalo Višňové, ktoré pre podmočený domáci trávnik presunulo zápas so Skalitým na umelú trávu do Kysuckého Nového Mesta. Zverenci Roberta Machynu boli po celý zápas aktívnejší aj častejšie na lopte, no doplatili na nemohúcnosť v zakončení a Kysučania vyťažili z minima maximum.

VI. liga skupina A - 9. kolo

FK Predmier – TJ Pokrok Stará Bystrica 2:2 (1:0)

Góly: 21. a 77. M. Čička – 67. M. Pobijak (vl. gól) 76. J. Čičala. ŽK: R. Cedzo, R. Husár, M. Šimoník – J. Čičala, M. Seko, S. Targoš. Rozhodoval Štancel, 100 divákov.

DOMÁCI: R. Uríček – R. Husár, S. Pistovčák, M. Pobijak, R. Cedzo, M. Slobodník, S. Šefara, M. Praženica, S. Popelka, M. Čička, M. Šimoník.

HOSTIA: D. Švík – A. Miňo, T. Hofer, T. Seko, V. Melišík, M. Cáder, T. Halvoník (90. M. Kulas), J. Čičala (90. J. Hofer), S. Targoš, S. Pitek (75. J. Beliančin), M. Seko.

Domáci nastúpili do zápasu aktívnejšie, boli častejšie na lopte a mali územnú prevahu. A vypracovali si aj príležitosti na skórovanie. Šimoník išiel sám na bránu, no lopta mu v poslednom momente skočila a poslal ju vysoko nad bránu. O chvíľu neskôr S. Pistovčák strieľal z hranice 16-tky, Švík jeho pokus vyrazil. Ďalšia šanca sa zrodila po centri Čičku z pravej strany, no Praženica hlavičkoval priamo do náručia brankára.

V 21. minúte to Predmieru konečne gólovo vyšlo. Z pravej strany dostal peknú loptu S. Pistovčák, našiel Čičku a ten z rohu jedenástky obstrelil brankára k pravej tyči. Hra sa potom viac-menej odvíjala medzi 16-tkami. Hostia v prvom polčase nevystrelili na bránu.

Po zmene strán sa už hralo na ťažkom teréne, ktorý znemožnil domácim kombinačnú hru a hostia hrali lepšie ako v prvom dejstve. Spoliehali sa na nakopávané lopty a po nich najviac hrozili. Kysučanom sa podarilo vyrovnať v 67. minúte. Prudký center z ľavej strany do 16-tky si špičkou kopačky zrazil za vlastného brankára Pobijak.