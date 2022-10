Gbeľany vyhodili trénera! Dvojgóloví Šemík s Blaščíkom, hetrik Mintácha v derby

Komentáre k zápasom 9. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 9. kolo V. ligy Sever. Už aj Rosina konečne vie, ako chutí výhra. Zverenci Tomáša Bolibrucha doma zaslúžene zvíťazili nad Diviakmi 3:0 a pripísali si prvé tri body do tabuľky. V nej sú však stále na poslednom mieste.

Úlohu favorita potvrdila Teplička nad Váhom, ktorá si poradila s Bobrovom 3:1, aj keď po prvom dejstve svietil na tabuli nerozhodný stav. OFK ako prvé mužstvo v súťaži prekročilo hranicu 20 bodov a zaslúžene vedie tabuľku.

Výsledkovo sa vôbec nedarí Gbeľanom, ktoré naplno nebodovali vo štvrtom zápase v rade. Tentoraz v derby zápase nestačili na Belú, ktorej podľahli 1:3. Hosťom zariadil víťazstvo hetrikový Mintách. Zverencom Jána Holúbeka sa darí, keď nenašli premožiteľa už v troch zápasoch po sebe a ako nováčikovi im patrí výborné 4. miesto v tabuľke.

Gbeľany nastúpili do derby zápasu bez trénera na lavičke, keďže vedenie klubu sa prekvapivo rozhodlo ukončiť spoluprácu s Jánom Jadroňom.

V. liga skupina Sever - 9. kolo

FK Tatran Turzovka – FK Slovan Žabokreky

Vyjadrenie šéf-manažéra domácich Ladislava Hejčíka ku dôvodom preloženia zápasu na náhradný termín. „Vytrvalé nepriaznivé počasie prekazilo zápas, na ktorý sme sa tešili. Takmer na celej hracej ploche stojí voda a pôda pripomína skôr bahno. Dúfame, že v týždni príde očakávané oteplenie, aby sa ihriská dali do poriadku.“

Zápas Turzovka – Žabokreky bol preložený na 6. 11. o 14:00 hod.

ŠK Čierne – ŠK Závažná Poruba

Vyjadrenie domáceho kapitána Maroša Krenželáka ku dôvodom preloženia zápasu na náhradný termín. „Ihrisko bolo pod vodou, navyše doma mali hrať všetky kategórie. A to by sme ho už nedali do poriadku nikdy.“

Zápas Čierne – Závažná Poruba bol preložený na 6. 11. o 14:00 hod.

OŠK Rosina – ŠK Dynamo Diviaky 3:0 (2:0)

Góly: 19. a 43. T. Šemík, 90. M. Jaššo. V 65. minúte nepremenil R. Ďanovský pokutový kop. ŽK: E. Gajdoš, J. Chládecký – L. Martin Paučula, M. Magoč, M. Mucha. Rozhodoval Števček, 100 divákov.

DOMÁCI: M. Jurčenko – E. Gajdoš, A. Kroupa, M. Hruboš, M. Holbička (87. J. Čuraj), T. Šemík (90. J. Slatinský), A. Snowball (46. V. Konštiak), J. Chládecký, M. Gajdoš, M. Gavuliak (46. M. Jaššo), M. Mikula.

HOSTIA: A. Gonšor – J. Vaclavík (60. M. Mucha), M. Magoč, P. Koleno, D. Slivka, M. Sapieta (75. D. D. Koleno), Ľ. Horváth (60. M. Chovanec), R. Karas (75. D. Hrivňák), J. Kollár, M. Ladňák (46. L. Martin Paučula), R. Ďanovský.

Rosina začala od úvodu aktívnejšie ako jej súper. V 6. minúte to ďalekonosnou strelou skúšal Holbička, no brankár Gonšor bol pozorný. Na opačnej strane sa prvá útočná akcia Diviakov skončila ofsajdom. V 14. minúte dobre zakončoval Šemík, ale jeden z obrancov hostí jeho pokus zblokoval. Domáci sa naďalej tlačili za úvodným gólom. V 17. minúte dostal vynikajúcu loptu Šemík, dostal sa až k zakončeniu v 16-tke, brankár hostí jeho strelu vyrazil pred voľného Snowballa, ale ten nepochopiteľne z pár krokov prekopol prázdnu bránu.

Domácich tento moment nemusel mrzieť, pretože o pár sekúnd neskôr sa do streleckej listiny zapísal Šemík. Ten sa skraja 16-tky dostal k lopte, zbytočne nevymýšľal a parádnou strelou poslal loptu tesne pod pravý horný roh. V 21. minúte vyrazil brankár Gonšor tečovanú Gavuliakovu strelu na roh. V 25. minúte bol jeden z hráčov hostí faulovaný v 16-tke, ale rozhodca penaltu neodpískal, postranný mu totiž neskôr signalizoval ofsajd.