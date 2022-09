Slávnostné otvorenie 70. akademického roka Žilinskej univerzity v Žiline

Atmosféru spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavil spevácky zbor Omnia.

ŽILINA. V utorok 20. septembra sa na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického roka pre takmer 8000 študentov. Podujatie bolo spojené s inauguráciou nového rektora prof. Ing. Jána Čelka, CSc.

„Vstupujeme do jubilejného 70. akademického roka, ale aj do veľmi turbulentnej a nestabilnej doby. O to viac sa musíme pripraviť na rôzne krízové situácie, ktoré preveria naše ľudské i manažérske schopnosti,“ povedal prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

(zdroj: UNIZA)

Slávnostného otvorenia nového akademického roka sa v Aule DATALAN zúčastnil primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne a zástupcovia vedenia Žilinského samosprávneho kraja i zástupcovia vedení slovenských ako aj zahraničných univerzít. Atmosféru spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavil spevácky zbor Omnia.

Kvalita vzdelávacej inštitúcie je závislá od mnohých faktorov. Na prvom mieste sú to však ľudia. „Univerzity historicky zásadne prispievali k rozvoju i stabilizácii spoločnosti. Som presvedčený, že túto úlohu musia plniť aj dnes. Je našou povinnosťou šíriť na univerzite hodnoty vzdelania, úctu ku vzdelanosti i múdrosti. Pevne verím, že spoločne s kolegami, spolupracovníkmi, dekanmi, senátormi a so všetkými ďalšími, ktorým osud i smerovanie našej univerzity nie je ľahostajné, a ktorí chcú spojiť svoje ciele s vytváraním tvorivej atmosféry na univerzite, dokážeme tieto hodnoty naplniť,“ doplnil Ján Čelko, rektor UNIZA.

(zdroj: UNIZA)

Žilinská univerzita má za sedemdesiat rokov svojej existencie bohatú minulosť. Ukončilo ju 84 755 absolventov. Z toho 1 891 zo zahraničia, pochádzajúcich zo 16 krajín sveta. Doktorandské štúdium a alikvotné formy vedeckej prípravy ukončilo 2 916 absolventov. Na 7 fakultách vzdelávame takmer 8000 študentov v 169-tich študijných programoch. V 70-tom akademickom roku UNIZA uskutoční niekoľko podujatí spojených s jej výročím vzniku.