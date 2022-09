Tréner Žiliny Jarrod Skalde: Je mi cťou reprezentovať tento klub a fanúšikov

Vizitka Jarroda Skaldeho

Narodil sa 26. februára 1971 v meste Niagara Falls v kanadskej provincii Ontario ležiacej pri Niagarských vodopádoch. S hokejom začínal v mužstve Fort Erie Meteors. V NHL odohral 115 zápasov v dresoch New Jersey Devils, Mighty Ducks of Anaheim, Calgary Flames, San Jose Sharks, Atlanta Trashers a Philadelphia Flyers. Takisto si pripísal štarty v nižších zámorských súťažiach (OHL, AHL, IHL), ale pôsobil aj v zahraničí (švajčiarske Lausanne, švédsky Leksands, japonský Oji Eagles či slovinský klub HK Jesenice).

Na poste trénera pôsobí 15 rokov. Cez zámorské ligy IHL a ECHL sa prepracoval až do AHL a následne v sezóne 2015/2016 na pozíciu asistenta trénera kanadského národného tímu do 18 rokov. O dva roky neskôr sa stal v klube NHL Pittsburgh Penguins asistentom trénera pre rozvoj hráčov. V roku 2020 sa presunul do Európy, kde bol hlavným trénerom a zároveň športovým riaditeľom britského klubu Cardiff Devils. 15. júla 2022 sa stal hlavným trénerom klubu Vlci Žilina.