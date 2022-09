Brezany, Bitarová aj Bytča strelili tri góly, no nevyhrali. Dvojgóloví Ondruš, Žitník, Šebík a Valek

Komentáre k zápasom 8. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 8. kolo VI. ligy skupina A. Hernú pohodu z domáceho trávnika si futbalisti Višňového konečne preniesli aj na súperove ihrisko. Aj keď v prvom polčase v Strečne gól nepadol, v tom druhom ich zverenci Roberta Machynu strelili až päť, zaslúžene vyhrali a dostali sa na 2. miesto v tabuľke.

V nej o skóre preskočili Bytču, ktorá po hetriku Podmalíka síce vyhrávala v Starej Bystrici na začiatku druhého polčasu 3:1, no domáci nezložili zbrane a po góloch zo štandardky a penalty sa dočkali vyrovnania.

Derby zápas sa hral v Kotešovej, kam pricestoval Predmier. A zrodil sa nečakane jednoznačný výsledok, keď hostia aj vďaka vylúčeniu domáceho Kendyho triumfovali tenisovým výsledkom 6:1.

Zvyšné žilinské mužstvá na ihriskách súperov nebodovali. Najbližšie k výhre bolo bánovské béčko, ktoré ešte v poslednej 15-minútovke vyhrávalo v Skalitom 3:1, no nakoniec nezískalo ani bod. Tri góly strelila aj Bitarová, ktorá dokonale otočila zápas v Zborove nad Bystricou z 2:0 na 2:3, no obrat predviedli aj domáci a všetky body zostali na Kysuciach. Na ihriskách súperov sa vôbec nedarí Varínu, ktorý prehral vonku aj štvrtý zápas v novom ročníku, tentoraz v Radôstke, kde ani neskóroval.

VI. liga skupina A - 8. kolo

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – FK Vadičov 7:2 (3:2)

Góly: 13. J. Bambúch, 38. M. Dorman, 42. K. Kovalík, 55. D. Dorociak, 74. P. Červenec, 84. P. Barčák, 90. D. Nekoranec – 2. M. Kubaščík, 16. R. Ovčík. ŽK: M. Madigár. Rozhodoval Staškovan, 110 divákov.

DOMÁCI: P. Papajčík – M. Dorman, J. Putorík, K. Kovalík, D. Nekoranec, P. Červenec, J. Bambúch, F. Jančík, D. Dorociak (73. M. Kupšo), J. Slúka (63. P. Barčák), Ľ. Chuděj (70. A. Bajcár).

HOSTIA: G. Kubaščík – Š. Pastorek, F. Gera, M. Pastorek, M. Kubaščík (22. M. Potočár), E. Kováč, D. Bulejčík, J. Minárik, M. Madigár, R. Ovčík, M. Zátorský (76. P. Kašaj).

Vadičov začal vo Vysokej veľkým prekvapením, hostia zaskočili domácich centrovanou loptou, ktorá skončila až za chrbtom Papajčíka – 0:1. Spartak sa snažil kombinovať, no nie všetko mu vyšlo podľa predstáv. Po odrazenej lopte vyrovnal na 1:1 Bambúch. Hostia hrozili v prvom polčase najmä nakopávanými loptami, z čoho sa im podarilo skórovať a prinavrátiť vedenie – 1:2. Avšak naposledy. Vysoká ešte v prvom polčase zabrala do plných a do kabín sa odchádzalo za stavu 3:2.

V 55. minúte sa podarilo po viacerých nevydarených šanciach streliť gól aj Dorociakovi – 4:2. Ďalej už mali druhý polčas vo svojich rukách výlučne domáci, aj keď veľké množstvo šancí zostalo nevyužitých, s gólovou príchuťou zakončovali Červenec, Barčák i Nekoranec. Posledný menovaný sa trafil v 90. minúte a poslal pozdrav trénerovi na lavičku, s ktorým mal stávku. Tri body zostali Spartaku.

FK Strečno – TJ Višňové 1:5 (0:0)

Góly: 69. J. Beháň (z 11m) – 53. a 65. J. Ondruš, 56. M. Jendruch, 80. a 89. M. Žitník (1 z 11m). ŽK: M. Jendruch, I. Dukanović. Rozhodoval Halfar, 100 divákov.

DOMÁCI: M. Lajš – D. Tkáčik, P. Beháň, A. Barošinec (35. M. Beháň), J. Beháň, B. Oberta, E. Remek, I. Štadáni (54. M. Ďanovský), T. Kašjak (80. M. Tučník), A. Kurucár (80. M. Kocian), M. Janus.

HOSTIA: F. Kováč – M. Žitník, L. Sventek, M. Šibík, M. Šimun, M. Pažický, J. Ondruš (83. J. Diego Carles Mosca), I. Dukanović, P. Schmiester (83. P. Jacura), T. Kiš (76. Š. Schwarz), M. Jendruch.

V Strečne sa hral zápas dvoch rozdielnych polčasov. Ten prvý bol vyrovnaný, zväčša sa hralo medzi 16-tkami bez gólových príležitostí. Už v 5. minúte prenikol po ľavej strane do 16-tky Kašjak, jeho strelu z uhla brankár Kováč vyrazil na roh. Za zmienku stoja aj dve príležitosti hostí. V 38. minúte sa k strele z 20 metrov odhodlal Kiš, Lajš si s ňou poradil. O päť minút neskôr to individuálne skúšal Ondruš, ktorý prenikol až do pokutového územia, no jeho zakončenie letelo tesne vedľa pravej tyče.

V druhom polčase bolo Višňové lepšie. O osude zápasu rozhodla vynikajúca 12-minútovka zverencov Roberta Machynu, počas ktorej strelili tri góly. Všetko to začal v 53. minúte Ondruš, ktorý sa hlavou oprel do centra z pravej strany a loptu poslal nechytateľne do pravého horného rohu. O tri minúty neskôr po centri opäť sprava sa lopta dostala v päťke k Jendruchovi, ktorý ju z voleja poslal za Lajšov chrbát. V 65. minúte sa druhý raz v zápase zapísal do streleckej listiny Ondruš. A nebol to iba taký hocijaký gól.