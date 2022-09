Dopravná karta i cestovanie zadarmo. SAD Žilina aj Žilinská župa sa zapoja do týždňa mobility

Cieľom je motivovať verejnosť k využívaniu hromadnej dopravy.

ŽILINA. SAD Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sa zapája od 16. do 22. septembra do Európskeho týždňa mobility.

Počas tohto týždňa je pripravená pre všetkých cestujúcich ponuka bezplatného vybavenia si novej dopravnej karty SAD Žilina a bezplatné cestovanie prímestskou autobusovou dopravou v Žilinskom kraji počas Svetového dňa bez áut 22. septembra. Informuje o tom hovorkyňa žilinskej župy Eva Lacová.

V týždni od 16. do 22. septembra chce ŽSK viac ako inokedy motivovať všetkých, aby na svoj presun do práce, školy, k lekárovi, za rodinou, zábavou a kamkoľvek využívali prednostne verejnú dopravu. Žilinská župa preto umožní všetkým vybaviť si novú dopravnú kartu bez zaplatenia manipulačného poplatku vo všetkých klientskych centrách SAD Žilina.

„Ak cestujúci nemá so sebou fotografiu potrebnú na vybavenie dopravnej karty, pracovníčky v klientskom centre mu ju vyhotovia okamžite a bezplatne. Všetky náklady spojené s vydaním novej dopravnej karty SAD Žilina uhrádza Žilinský samosprávny kraj,“ upresňuje hovorkyňa.

„Cestujúcich však upozorňujeme, že bezplatné vybavenie dopravnej karty SAD Žilina neplatí v prípade online vybavenia dopravnej karty,“ upozorňuje Lacová.

Cez Svetový deň bez áut, ktorým je 22. september, Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom SAD Žilina umožní všetkým cestujúcim cestovať prímestskou autobusovou dopravou v Žilinskom kraji bezplatne. Cieľom je podporiť využívanie ekologických foriem dopravy, ako je napríklad cyklistická, pešia a verejná doprava, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a znižujú negatívne dopady na ľudské zdravie.

„Naším cieľom je motivovať verejnosť k využívaniu hromadnej dopravy, ktorá je v porovnaní s niektorými inými spôsobmi dopravy ekologickejšia a bezpečnejšia. Cestovanie hromadnou dopravou je pohodlné, lacné a zároveň je to príležitosť k tomu, aby sme malými krokmi prispeli k zlepšeniu stavu nášho životného prostredia, ovzdušia a všetkého, čo s tým súvisí,“ uviedla županka Erika Jurinová.