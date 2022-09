Rastislav Chovanec: Bude to ťažká sezóna. Chceme zopakovať víťazstvo v lige aj pohári

Všetci chceme vybojovať extraligu a vrátiť Žilinu tam, kam patrí, hovorí vo veľkom rozhovore pred začiatkom novej sezóny predseda predstavenstva klubu Vlci Žilina.

ŽILINA. V sobotu 24. septembra vstúpia hokejisti Žiliny do sezóny 2022/2023 prvým súťažným duelom. A nebude to len taký hocijaký zápas, na svojom ľade privítajú v repríze posledného finále odvekého rivala z Martina. Pre vlčiu svorku bude nastávajúci ročník štvrtým v Slovenskej hokejovej lige. Pred začiatkom novej sezóny sme sa na viaceré témy rozprávali s predsedom predstavenstva HK Vlci Žilina Rastislavom Chovancom.

Od posledného barážového zápasu a zároveň konca predchádzajúcej sezóny uplynulo takmer päť mesiacov. Posledné týždne a mesiace ste strávili tvorbou kádra na novú sezónu, ale určite ste si stihli aj oddýchnuť. Ako ste strávili spomínaný čas?

Paradoxne, cez leto mám viac roboty ako počas sezóny. Musíme zabezpečiť partnerov na novú sezónu, pripravujeme marketingové aktivity, stretávam sa aj s niektorými hráčmi, ktorých chceme podpísať. Toto leto bolo špecifické tým, že sme prebrali mládežnícky klub a s tým bolo spojených veľa nových úloh. Ale bol som aj týždeň s rodinou v Chorvátsku.

Prvé pohyby v kádri nastali už začiatkom júna. Ako ste spokojný s vyskladaným mužstvom na nový súťažný ročník?

Som spokojný, pretože začneme sezónu so siedmimi hráčmi, ktorí minulý rok pôsobili v extralige. Prišli aj mladší hráči, ktorí majú potenciál. A ostali nám ešte dve voľné miesta pre rozdielových zahraničných hráčov, ktoré zaplníme počas sezóny.

Prečo ste sa rozhodli pre brankárske duo Tomáš Tomek – Patrik Romančík?

Situácia sa vyvinula tak, že sme museli hľadať obidvoch nových brankárov. Vedeli sme už počas sezóny, že o Stana Škorvánka po tak vydarenej sezóne bude záujem v extralige. Aj keď sme mu dali ponuku, nebolo reálne, aby ostal v 1. lige. A myslím si, že je to tak aj správne. Tomáš Tomek bol naša prvá voľba. Je to skúsený extraligový brankár, pôsobil v Žiline, má tu zázemie a má motiváciu vybojovať extraligu. Po tom, ako Maroš Mikoláš oznámil, že už nebude pokračovať, sme museli zháňať aj druhého brankára. Patrik Romančík bol ešte voľný, bol tu pred rokom. Vieme, že je výborný brankár a tak sme sa rýchlo dohodli.

Prekvapilo vás rozhodnutie Maroša Mikoláša, ktorý ako 27-ročný ukončil hokejovú kariéru?

Musím povedať, že áno, pretože Maroš mal ešte zmluvu na jeden rok. Ale rozumiem, že sa chce v živote posunúť ďalej a venovať sa svojím aktivitám.

Dalo sa očakávať, že bude ťažké udržať si hráčov, ktorí najviac žiarili v minulej sezóne. Stanislav Škorvánek, Šimon Petráš, Sebastián Šmída, Igor Safaraleev, Jaroslav Markovič či Ondrej Mikula už v žilinskom drese pokračovať nebudú. Na jednej strane vám je určite ľúto, že ste prišli o takýchto lídrov, na tej druhej vás zrejme teší, že o väčšinu z menovaných bol záujem z vyššej súťaže. Dalo by sa povedať, že jedno oko je smutné, ale druhé sa raduje?

Ale nie, ja som rád, že sa chalani dostali od nás do extraligy. Koniec koncov, aj nám to pomohlo pri získavaní niektorých hráčov, ktorí uverili, že dobrými výkonmi sa aj z 1. ligy dá dostať vyššie. Chápem aj rozhodnutia ostatných - Igor Safaraleev išiel s rodinou na východ, kde jeho partnerka hrá profesionálne hádzanú. Jaro Markovič so zahraničím koketoval už pred rokom.

V súčte nazbierali Petráš, Šmída, Safaraleev, Markovič a Mikula v minulej sezóne 242 kanadských bodov. Škorvánek mal spomedzi brankárov najlepšie štatistiky, Petráš bol najlepším strelcom. Pôjde o citeľné straty, súhlasíte?

Samozrejme a preto sme podpísali hráčov, ktorí v extralige pôsobili. Hovorka, Mráz, Růžička, Tomek, Šidlík, Tibenský a ďalší ich nahradia.

Tretia sezóna pod vaším vedením, tretí nový hlavný kouč. Po Dušanovi Gregorovi a Stanislavovi Škorvánkovi sa trénerského kormidla ujal Kanaďan Jarrod Skalde. Priblížte, ako prebiehal proces výberu nového lodivoda.

Nebolo to v pláne, ale keď sme prebrali od mesta mládežnícky klub, tak som požiadal pána trénera Škorvánka, či by nemal záujem stať sa jeho riaditeľom, keďže mal skúsenosti s riadením mládežníckeho klubu.