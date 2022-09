Rozdieloví Pažický s Jendruchom, derby pre Bitarovú. Predmier dal Zborovu päťku, Bytča na čele

Komentáre k zápasom 7. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 7. kolo VI. ligy skupina A. Keďže počas týždňa ani víkendu neprevládalo ideálne počasie, takmer všade sa hralo na ťažkom teréne. V derby zápase Bitarovej a susedných Brezian zvíťazili domáci 2:0 vďaka gólom Klimíka s Kosom a touto výhrou predskočili svojho rivala v tabuľke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slušný výsledok uhral na domácom ihrisku Varín, ktorý s vedúcim celkom tabuľky z Vysokej nad Kysucou remizoval 0:0. Hostia mali viac z hry, no defenzíva Varína na čele s brankárom Jánom Ružičkom stála na pevných nohách. Iba jeden gól videli diváci v Strečne, kde o výhre domácich rozhodol na začiatku druhého polčasu J. Beháň.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Ovčiarsko uštedrilo Dlhému Poľu prvú prehru. Kopalo sa desať penált, dva zápasy kontumovali Čítajte

Aj keď Predmier doma po prvom polčase remizoval s nováčikom zo Zborova nad Bystricou 1:1, po zmene strán strelili zverenci Dušana Raninca štyri góly a zvíťazili 5:1. A to ešte Martin Praženica nepremenil pokutový kop.

Tri body zostali aj v Bytči a Višňovom. Bytča už po polhodine hry rozhodla o výhre 3:0 nad Kotešovou, keď sa presadili Kardoš, Mravec a Podmalík. Až päť gólov videli diváci vo Višňovom, kam pricestovala Radôstka. Zverenci Roberta Machynu nakoniec v infarktovom závere strhli víťazstvo na svoju stranu vďaka druhému Jendruchovmu gólu. Pri chuti bol opäť kapitán Pažický, ktorý prihrával na všetky tri góly svojim spoluhráčom.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Rastislav Chovanec: Bude to ťažká sezóna. Chceme zopakovať víťazstvo v lige aj pohári Čítajte

VI. liga skupina A - 7. kolo

FK Vadičov – TJ Pokrok Stará Bystrica 1:1 (1:0)

Góly: 36. M. Madigár – 69. S. Pitek. ŽK: M. Madigár, M. Kubaščík, P. Káčerík, M. Zátorský – M. Seko. ČK: 78. T. Hofer. ŽK: Rozhodoval Židek, 100 divákov.

DOMÁCI: G. Kubaščík – Š. Pastorek, M. Králik, F. Gera, M. Kubaščík (88. M. Kohút), E. Kováč, M. Pastorek, P. Žúbor, M. Madigár, P. Káčerík, P. Minárik (58. M. Zátorský).

HOSTIA: D. Švík – A. Miňo, T. Hofer, J. Hofer, V. Melišík, M. Cáder, J. Beliančin, J. Čičala, S. Targoš, S. Pitek, M. Seko.

Jediné kysucké derby siedmeho kola šiestej ligy privialo do Vadičova Starú Bystricu. Domáci zaskočili favorita krátko po polhodine hry, keď FK poslal do vedenia neomylnou trefou Madigár – 1:0. Napínavému priebehu odpovedali viaceré nevyužité šance na oboch stranách.

S narastajúcim časom narastala aj nervozita, rozhodcovia rátali jednu žltú kartu za druhou. Nevydarené zakončenia hostí napravil v 69. minúte Pitek, keď prekonal Kubačšíka a zaslúžene vyrovnal – 1:1. V záverečnej 20-minútovke bola „high-lightom“ už len Hoferova červená karta, stav sa nezmenil.

Ďalej sa dozviete: ktorí 14 hráči (každý z iného mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 7. kole VI. ligy

podrobné priebehy zápasov Višňové - Radôstka, Strečno - Skalité, Varín - Vysoká nad Kysucou, Predmier - Zborov nad Bystricou, Bytča - Kotešová, Bitarová - Bánová B

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

aké gólové príležitosti si Radôstka a Višňové vypracovali v druhom polčase a proti ktorému domácemu hráčovi predviedol Seman fantastický zákrok

aký faul na Šarlaya, ktorému sa pustila aj krv, rozhodca prehliadol

aké šance si vypracovalo Strečno a ktorý hráč nastrelil brvno

aké dobré zákroky vytiahol brankár Ružička proti hráčom Vysokej nad Kysucou

po akých akciách padli góly v Predmieri a ako nepremenil Praženica penaltu

aké zranenie si privodil Puček a kto mohol streliť čestný gól Kotešovej

ktorému hráčovi Brezian nebol uznaný gól pre ofsajd

a ešte oveľa viac

TJ Višňové – TJ Spartak Radôstka 3:2 (2:1)

Góly: 19. T. Kiš, 37. a 90. M. Jendruch – 12. Ľ. Šadibol, 60. D. Vidosavljević. ŽK: M. Žitník, L. Sventek – J. Slivka, M. Kubala, M. Harnas, R. Kováč. Rozhodoval Štancel, 100 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – M. Žitník, L. Sventek, M. Šibík, M. Pažický, P. Schmiester (88. J. Diego Carles Mosca), J. Šarlay, T. Kiš (61. L. Machyna), M. Jendruch (90. A. Camilo Triana Rincón), Š. Schwarz (61. R. Sirej), M. Šimun.

HOSTIA: O. Seman – J. Harnas, M. Ďuriš, M. Harnas, M. Murín, L. Brandys, M. Kubala, R. Kováč, Ľ. Šadibol, D. Vidosavljević (90. J. Kuric), D. Staňo.

Višňovému chýbali proti Radôstke štyria hráči zo základnej zostavy. Zo začiatku sa obe mužstvá na ťažkom teréne spoznávali. Domáci mali zo začiatku optický tlak, ale bez šance. Radôstka z prvej strely na bránu otvorila skóre. Dlhý pas našiel v 16-tke Šadibola, ktorý z prvej poslal loptu ku Kováčovej ľavej tyči.

Dva góly Višňového, vrátane toho víťazného, strelil Martin Jendruch (pri lopte). (zdroj: Milka Huláková)

Višňové sa snažilo čo najskôr vyrovnať. V 19. minúte poslal Pažický z pravej strany presný center na hlavu Kiša, ktorý ju upratal k pravej tyči. V 24. minúte sa do dobrého úniku dostal Pažický, no až priveľmi si predkopol loptu. V 32. minúte to z diaľky dobre skúšal Šarlay, jeho pokus opečiatkoval pravú tyč Semanovej brány. O chvíľu na to si dobre vymenili medzi sebou loptu Žitník s Pažickým, strela prvého menovaného bola zblokovaná na roh.

Višňové sa po krásnej akcii v 37. minúte ujalo vedenia.