Belá lúpila v Tepličke, domáci cítia krivdu. Rosina čaká na výhru už 630 minút

Komentáre k zápasom 7. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 7. kolo V. ligy Sever, v ktorom boli na programe dva regionálne derby zápasy. Nováčikovia súťaže cestovali na ihriská súperov - Belá do Tepličky nad Váhom a Gbeľany do Rosiny.

Zverencom Jána Holúbeka sa podarilo zaskočiť vedúci celok tabuľky, ktorému pripravili prvú domácu prehru v sezóne. Domáci mali síce viac z hry, no vyšli gólovo naprázdno. Góly Belej strelili útočné stálice Peter Mintách a Marek Ševčík.

Rosina ani po polovici jesennej časti nevie, ako chutí víťazstvo. Gbeľany vyhrávali už od 4. minúty gólom Tabaka 1:0, no domácim zachránil aspoň bod E. Gajdoš na začiatku druhého polčasu.

V. liga skupina Sever - 6. kolo

OŠK Rosina - ŠK Gbeľany 1:1 (0:1)

Góly: 54. E. Gajdoš - 4. J. Tabak. ŽK: R. Zabavník, M. Jaroš – A. Halaji, M. Hodoň. Rozhodoval Ježík, 100 divákov.

DOMÁCI: A. Stebel (46. M. Jurčenko) – R. Zabavník (74. M. Jaroš), A. Kroupa, E. Gajdoš, M. Mikula (57. M. Jaššo), M. Hruboš, M. Holbička, T. Šemík (65. B. Krajník), A. Snowball (74. M. Slatinský), J. Chládecký, M. Gajdoš.

HOSTIA: J. Kasman - M. Jadroň, M. Hodoň, J. Tabak (80. A. Popov), A. Halaji (80. Š. Vallo), J. Jadroň, M. Šupej, Martin Belaník, M. Gašper, D. Majerčík (46. F. Novosad), A. Sabo (87. T. Mičuda).

Ďalej sa dozviete: ktorí ôsmi hráči (po dvoch z každého mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 7. kole

podrobné priebehy zápasov Rosina - Gbeľany, Teplička nad Váhom - Belá

zostavy tímov, strelcov gólov a počet divákov

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

na čo sa spoliehali Gbeľany v druhom polčase a prečo až tri sľubne vyzerajúce protiútoky nedotiahli do úspešného konca

aké dobré príležitosti nepremenila Teplička v prvom polčase na gól a ktorý moment narušil domácim taktiku

po ktorom momente cítila Teplička v druhom polčase krivdu zo strany rozhodcov

Už v 1. minúte letela Zabavníkova delovka spred 16-tky nad brvno Kasmanovej brány. O tri minúty neskôr dostal výbornú prihrávku do úniku Tabak, ktorý zoči-voči Stebelovi nezaváhal a poslal loptu k pravej tyči. Nasledujúce minúty sa hra odvíjala v strede poľa. V 14. minúte to akrobaticky spred 16-tky skúšal J. Jadroň.

Obrovskú šancu vyrovnať mali domáci v 26. minúte. Hrubošov priamy kop vyrazil Kasman priamo pred voľného M. Gajdoša, no ten napálil loptu priamo do gólmana hostí. V 30. minúte našiel Halaji Tabaka, no ten spred 16-tky strieľal vysoko nad. Ďalšiu pasáž až do konca prvého polčasu sprevádzalo viacero nepresností na oboch stranách.

Rosina urobila do druhého polčasu zmenu a Stebela vystriedal medzi tromi žrďami Jurčenko. Hneď po pár sekundách prestrelil domácu bránu v sklze Tabak. O tri minúty neskôr letela Šemíkova strela nad brvno. Domáci sa dočkali vyrovnania v 54. minúte.