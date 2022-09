Šesťgólová Kotešová a Bytča, hetrik Fila. Višňové obrala o body penalta aj vylúčenie

Komentáre k zápasom 6. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 6. kolo VI. ligy skupina A. Dva zápasy sa hrali už v sobotu. V deväťgólovom stretnutí si Kotešová poradila s Vadičovom 6:3. Hostia z minima vyťažili maximum. V domácom drese strelili po dva góly Čikota s Játym. Slušné výkony podáva nováčik z Brezian, ktorý doma vynuloval Predmier a v tabuľke sa vyhrieva na 4. mieste.

V nedeľu cestovali piati žilinskí zástupcovia na Kysuce. V ťaháku prvej Vysokej nad Kysucou a druhého Višňového videli diváci slušný futbal. Hostia síce viedli, no domáci dokázali výsledok otočiť. V zápase nováčikov nešetrila Bytča Zborov nad Bystricou, na ktorého pôde zvíťazila najmä zásluhou Filovho hetriku a dvoch Pučekových gólov 6:1. Vyhrala aj Bitarová, ktorá o troch bodoch rozhodla v Skalitom po góloch Kollára s Gorelčíkom.

Aj tretí zápas na ihriskách súperov v novej sezóne prehral Varín. Ten tentoraz nestačil na domácu Starú Bystricu. Naplno nebodovalo ani Strečno, ktorému bod v Radôstke zachránil vyrovnávajúcim gólom na 1:1 Kurucár. V druhom polčase nepremenil domáci Fekula pokutový kop.

VI. liga skupina A - 6. kolo

OFK Kotešová – FK Vadičov 6:3 (4:2)

Góly: 16. a 82. Ľ. Čikota, 41. P. Stískala (z 11m), 43. M. Budiský, 44. a 75. J. Játy – 11. P. Káčerík, 30. a 80. R. Ovčík (1 z 11m). ŽK: P. Papšo – D. Bulejčík, J. Remiš, P. Káčerík, M. Kubaščík. Rozhodoval Vrtich, 100 divákov.

DOMÁCI: M. Porubčan – P. Kendy, P. Papšo (74. R. Vystrčil), M. Papšo (68. E. Bujný), P. Stískala, J. Litvík, M. Budiský, P. Mozolík, Ľ. Čikota, J. Jánošík, J. Játy.

HOSTIA: S. Minárik – Š. Pastorek, J. Remiš, M. Pastorek, P. Andel, L. Boris, D. Bulejčík, P. Káčerík, P. Minárik (75. Ľ. Murčík), M. Mičian (46. M. Kubaščík), R. Ovčík.

V Kotešovej videli diváci až deväť gólov. Skóre otvorili hostia v 11. minúte, keď domácej obrane ušiel Káčerík, najskôr však nastrelil brvno Porubčanovej brány, no odrazená lopta sa opäť k nemu dostala a tentoraz ju už poslal do siete. Domáci vyrovnali o päť minút neskôr. Po faule na Játyho sa k priamemu kopu postavil Čikota a loptu poslal do pravého horného rohu – 1:1.

V 30. minúte zahral rukou v 16-tke P. Papšo a nariadený pokutový kop poslal Ovčík do stredu brány. Kotešovú tento moment nezlomil a snažila sa vrátiť do zápasu ešte pred polčasovou prestávkou. A otočiť stretnutie sa domácim podarilo dokonale v priebehu 41. až 44. minúty, kedy strelili tri góly. Po rohovom kope Kotešovej zahral v 16-tke rukou Káčerík. Následnú penaltu poslal Stískala k ľavej tyči. O ďalšie dve minúty sa domáci dostali prvý raz do vedenia.