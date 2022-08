Prezidentský pohár: Postup Bytče zariadili útočné esá. Marek Filo: Chceme ho vyhrať

Komentár zápasu a hodnotenie útočníka Mareka Fila.

Peter Puček premenil pokutový kop a poslal Bytču do vedenia 1:0. (Zdroj: Matej Martinčo)

BYTČA. Futbalisti MFK Bytča postúpili do ďalšej fáze Prezidentského pohára. V 2. kole zvíťazili na domácom trávniku nad Trenčianskou Turnou vďaka gólom útočných es Pučeka s Filom 2:0. Hrá sa na jeden zápas a meno ďalšieho súpera sa dozvedia po žrebe, ktorý prebehne po všetkých odohraných zápasoch 2. kola.

Prezidentský pohár - 2. kolo

MFK Bytča - TJ Slovan Trenčianska Turná 2:0 (2:0)

Góly: 28. P. Puček (z 11m), 44. M. Filo. ŽK: T. Podmalík – P. Chochlík. Rozhodoval Sikora, 100 divákov.

DOMÁCI: T. Škrobák – E. Valášek, J. Lončík, M. Kardoš (72. M. Uríček), D. Lojdl, T. Podmalík (72. M. Šeroň), J. Tomanica (83. P. Špánik), M. Filo (79. S. Kaštan), P. Puček, L. Mravec, R. Revák (79. S. Pastorek).

HOSTIA: P. Chochlík – J. Chmelo (21. P. Hasenovič), M. Kováč, Ľ. Paraska, R. Lutišan (68. P. Chorvát), M. Kováč (78. Š. Mikolášek), M. Lacko (68. D. Hrušovský), M. Kováč, J. Kováč, M. Vašek (78. P. Ďuriš), M. Hrubý.

Bytča bola od úvodu aktívnejšia aj častejšie na lopte, ale dobre organizovaná defenzíva hostí ich k väčšej šanci nepustila. Vo 4. minúte sa ocitol pred 16-tkou voľný Puček, jeho prihrávku nezachytil Podmalík.

V 10. minúte po centri Kardoša hlavičkoval Podmalík, ale iba do Chochlíkovho náručia. Z následného protiútoku nevyšlo zakončenie hosťujúcemu Hrubému. V 17. minúte dobre zblokoval Revákovu strelu jeden z obrancov hostí. O štyri minúty musel byť v pohotovosti Škrobák, ktorý vyboxoval pokus Trenčanov.

V 25. minúte vyskočil najvyššie na center v pokutovom území Mravec, jeho pokus zastavila žrď. O chvíľu na to sa už skóre menilo. Filo výbornou prihrávkou vysunul do úniku Pučeka, ktorého fauloval Chochlík a rozhodca ukázal na biely bod. Faulovaný hráč nezaváhal a loptu poslal do stredu brány. V 33. minúte po peknej kombinačnej akcii hostí zakončoval Kováč z hranice 16-tky tesne vedľa pravej tyče.

O päť minút neskôr nemal Škrobák problémy s Vašekovou strelou. V 42. minúte mierili Kardošove nožničky mimo troch žrdí. Na 2:0 zvýšil tesne pred prestávkou Filo, keď sa k nemu odrazila lopta po Pučekovom centri, a prudkou strelou ju poslal za Chochlíkov chrbát.

Po zmene strán sa najskôr hralo v strede poľa. V 59. minúte sa výborne uvoľnil Filo, ktorý našiel v 16-tke voľného Tomanicu, ale ten v sklze mieril vysoko nad bránu.