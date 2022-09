Strečno obralo o body Vysokú, Puček pálil tutovky. Vo Varíne a Predmieri sa červenalo

Komentáre k zápasom 5. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 5. kolo VI. ligy skupina A. Strečno ako prvé mužstvo v novej sezóne obralo o body Vysokú nad Kysucou. Aj keď bol zápas v obci na Váhu bohatý na gólové príležitosti, diváci nevideli ani jeden presný zásah.

Až päť gólov videli diváci vo Višňovom. Išlo o zaujímavý zápas, v ktorom najskôr domáci Pažický nepremenil penaltu, no o chvíľu na to odcentroval na Jendrucha a ten otvoril skóre. Až do druhého gólu, ktorý strelilo Višňové v 70. minúte, to bolo vyrovnané, z oboch strán často sprevádzané nepresnosťami. Druhý gól domácich upokojil a pridali ešte ďalšie tri.

Tri body si pripísal Varín, ktorý vďaka dvom gólom Mihalčatina zvíťazil nad Kotešovou 2:0. Z výhry sa radoval aj Predmier, ktorý si poradil s Bitarovou 2:1. Vo Varíne aj Predmieri videli diváci okrem gólov aj červenú kartu.

Prekvapenie sa zrodilo v Bytči, ktorá naplno nebodovala ani v druhom domácom zápase prebiehajúceho ročníka. Po remíze 1:1 s Predmierom dosiahla rovnaký výsledok aj proti bánovskému béčku. Je nepochopiteľné, koľko vyložených príležitostí dokázali zverenci Stanislava Lojdla zahodiť.

VI. liga skupina A - 5. kolo

TJ Spartak Radôstka – TJ Slovan Skalité 4:0 (3:0)

Góly: 5. a 37. A. Fekula (1 z 11m), 18. a 49. M. Szabo. ŽK: R. Fujak – M. Samuhel. Rozhodoval Súhrada, 200 divákov.

DOMÁCI: O. Seman – A. Strnadel (64. J. Harnas), R. Fujak, A. Fekula, D. Staňo (74. D. Vidosavljević), L. Brandys (74. M. Kubala), R. Kováč, J. Fekula, M. Ďuriš, M. Szabo (56. Ľ. Šadibol), M. Harnas.

HOSTIA: L. Sedlák – R. Sýkora, F. Mudrík, M. Samuhel (41. T. Martiniak), M. Štafen, M. Gavlák, F. Pollák, T. Kondek, D. Pagáč, D. Mikula, M. Podolak.

Po neúspechu vo Vysokej chcela Radôstka na domácej scéne zabodovať naplno a hru od výkopu hnala na súperovu polovicu. Hneď v 2. minúte pohrozil priamym kopom Fujak, no Sedlák jeho pokus vykopol na roh. Spartak to však mrzieť nemusí, o pár sekúnd otvoril skóre Anton Fekula – 1:0. Brankár hostí následne zlikvidoval dve výborné šance Brandysa, vyrazil aj tretiu (samostatný nájazd), ale iba k Szabovi – 2:0. O dve minúty zvonil na žrdi Juraj Fekula, v 37. vynútil penaltu Staňo, keď vletel do šestnástky a šikovne si vypýtal faul. Fekula spoľahlivo premenil – 3:0.

V druhej polovici hrala Radôstka opatrnejšie, napriek tomu už v 49. minúte Fekula kolmou prihrávkou našiel Szaba, domáci pivot ju zužitkoval najlepšie ako mohol, obhodil Sedláka a umiestnil k žrdi – 4:0. Skalité si vyloženú šancu nevypracovalo a body tak zostali doma.

TJ Višňové – TJ Pokrok Stará Bystrica 5:0 (1:0)

Góly: 14. M. Jendruch, 70. P. Schmiester, 75. a 83. M. Pažický, 79. T. Kiš. ŽK: P. Schmiester – J. Beliančin, A. Miňo. ČK: 74. M. Kadáš. V 11. minúte nepremenil M. Pažický pokutový kop. Rozhodoval Majerčík, 100 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – M. Žitník, L. Sventek, D. Kočiš, M. Šibík, M. Pažický, I. Dukanović, Š. Schwarz (46. J. Šarlay), J. Ondruš (77. T. Kiš), P. Schmiester (77. M. Šimun), M. Jendruch (84. J. Diego Carles Mosca).

HOSTIA: D. Švík – A. Miňo, T. Hofer, J. Hofer, T. Seko (73. M. Faktor), V. Melišík, M. Cáder, J. Čičala (77. D. Čičala), S. Targoš, S. Pitek (46. J. Beliančin), M. Seko.

Úvod zápasu bol opatrný z oboch strán. V 10. minúte zahral jeden z hráčov hostí v 16-tke rukou. Loptu si na biely bod postavil Pažický, ale Švík vystihol smer jeho strely, loptu vyrazil opäť pred Pažického, ale jeho dorážka letela nad brvno. Domácim sa podarilo otvoriť skóre o chvíľu na to. Pažický z ľavej strany odcentroval do 16-tky a Jendruch z voleja nedal brankárovi hostí šancu.

Po strelenom góle bolo Višňové aktívnejšie, loptu malo častejšie na kopačkách. Od 20. minúty sa hra vyrovnala, videli sme viacero nepresností na oboch stranách. V 35. minúte po rohovom kope Kočiša poslal Dukanović loptu tesne vedľa pravej tyče. V 38. minúte po chybe v strede poľa zakončoval Schmiester, ale obrana hostí odvrátila jeho zakončenie na roh. Po jeho zahraní nevyšlo zakončenie Ondrušovi podľa predstáv.

V 47. minúte vytlačil Jendruchovu jedovku na roh Švík. V 52. minúte našiel Schmiester Jendrucha, ktorý prehodil loptu na Dukanovića, ale obrana hostí sa stihla včas vrátiť.