Superšporty opäť zaparkovali v Žiline pre dobrú vec

Spoluusporiadateľ Rally Radosti: Čím viac ľudí, tým lepšie. Všetok výnos akcie ide na pomoc deťom

ŽILINA. Tisícky záujemcov o rýchle autá prilákala v sobotu kolóna športových a superšportových áut, ktorá zaparkovala na Hlinkovom námestí v Žiline.

Už štvrtý rok sa konajú v niekoľkých slovenských mestách Rally Radosti. Cieľom podujatia je vyzbierať čo najviac peňazí do zbierky, ktorá je tento rok určená deťom s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vlani sa podarilo získať viac ako 40-tisíc eur.

V tíme aj lekár

„Srdcovo-cievne ochorenia majú na svedomí nemalé množstvo vážnych zdravotných problémov, ktoré začínajú už v detskom veku. Radi by sme preto týmto ročníkom nielen pomohli, ale tiež urobili osvetu tejto problematiky. Preto sme do organizačného tímu prizvali aj špecialistu – lekára, ktorý s nami obišiel slovenské námestia a zodpovedal všetky otázky ohľadom kardiovaskulárnych ochorení,“ vysvetľuje predseda Občianskeho združenia Rally Radosti Peter Jakabovič.

„Som nesmierne rád, že pomôžeme detským pacientom, pretože ako dieťa som sám strávil v nemocnici niekoľko mesiacov. Z vlastnej skúsenosti viem, ako veľmi dokážu aj drobnosti pomôcť – či už to bude chýbajúci stroj pre lekárov, či napríklad premaľovanie a skrášlenie izieb pre deti, hračky, televízor s rozprávkami, alebo napríklad pohodlná a polohovateľná posteľ, v ktorej trávi dieťa hodiny,“ rozplýva sa spoluorganizátor Rally Radosti Michal Krajčír.

Obrovský záujem v Žiline

Kolóna áut pozostávala rovnako ako každoročne zo zástupcov takmer každej značky. Najväčší záujem je však o klasiky ako Ferrari a Lamborghini. Bežne autá cestujú po niekoľkých mestách. „Keďže nám ľudia neustále píšu, či môže tento rok prísť Rally Radosti aj ku nim na námestie, rozhodli sme sa v rámci našich síl a možností vyhovieť a obmeniť trasu,“ hovorí Jakabovič.

„Superšporty fungujú len ako lákadlo pre ľudí, aby prispeli deťom. Za peniaze si často kupujú nejaký náš merch, následne ide sto percent zisku do nemocníc,“ hovorí spoluusporiadateľ Matej Zajac, ktorého úlohou je prísť na námestie skôr, pripraviť stan a organizovať autá tak, aby zaparkovali na správne miesta. „Žilina je oproti iným mestám vždy na úplne inom leveli, nie že by som chcel dehonestovať ostatné mestá, ale je to tak,“ opisuje obrovský záujem Žilinčanov o túto akciu.