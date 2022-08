Stráňavám strelil hetrik syn Pavla Hapala. Prášek v úlohe nahrávača, tesná prehra Bytče

Komentáre k zápasom 2. kola Slovnaft Cupu.

Z mužstiev regionálnych súťaží postúpil do 3. kola iba celok z Bánovej, ktorý zvíťazil na ihrisku šiestoligovej Hornej Poruby po góloch štyroch rôznych strelcov 4:1.

Rovnaký výsledok sa zrodil aj v Stráňavách, kde domáci Baník nestačil na druholigovú Považskú Bystricu. Postup hostí zariadil hetrikom Ondřej Hapal, syn bývalého trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. S pohárom sa lúči aj Bytča, ktorá síce vyhrávala nad Martinom 1:0, ale po dvoch rýchlych góloch zo začiatku druhého dejstva už nedokázala stav zápasu aspoň vyrovnať.

V akcii bolo aj viacero kysuckých zástupcov. Turzovka nestačila na Dolný Kubín (1:5), Čierne na Poprad (1:4) a Čadca na Liptovský Mikuláš (0:2). Z postupu sa radovalo Kysucké Nové Mesto, ktoré porazilo Akadémiu Mareka Hamšíka 1:0 a Makov, ktorý zvíťazil nad Lučencom 4:2.

Slovnaft Cup - 2. kolo

ŠK Javorník Makov – MŠK Novohrad Lučenec 4:2 (3:1)

Góly: 18. a 36. R. Planeta, 41. P. Zimka, 90. P. Chríbik – 21. Thiago Leite, 84. I. Kotora. ŽK: R. Planeta, P. Zimka - I. Kotora, M. Lichý. Rozhodoval Švolík, 260 divákov.

DOMÁCI: A. Tkáč – T. Korček, M. Hubočan, M. Opial, P. Kundrátek, L. Kundrátek, P. Chríbik, R. Planeta, D. Janita (88. A. Barčák), P. Zimka (90. L. Masnica), N. Valek (78. M. Mačinek).

HOSTIA: R. Souza - I. Kotora, M. Fabian, P. Suja (46. J. Budáč), M. Püšpöky, M. Lichý, L. Kojnok, M. Daško (68. I. Oláh), G. Tchania, Thiago Leite, V. Tsilosani (46. S. Prokaj).

Trávnik Makova chválil aj ex-ligistami nabitý súper a už prvá veta črtá, aké mužstvo dorazilo z Novohradu. Kvalitu hostí vycibrenú o Brazílčanov či Gruzínca bolo prvých dvadsať minút počuť, cítiť i vidieť. V 4. minúte makovský kapitán Korček podcenil situáciu v šestnástke, nechal si odobrať loptu a gruzínskeho legionára nešikovne zvalil na zem. No vynikajúci Tkáč vystihol smer Tsilosaniho prudkej strely, povedľa pravej tyče jej vstup do kasy zakázal a vyburcoval celý tím.

Domáci totiž nielen prevzali opraty, ale aj vysadli na koňa. Po vtipnej a efektívnej narážačke dvojičiek Kundrátkovcov mal Planeta pred Souzom vlastnú planétu a s prehľadom zasunul loptu do siete – 1:0. Vzápätí brazílsky legionár Thiago Leite (ktorý získal registráciu v deň zápasu) ukázal odkiaľ pochádza, zasekol a obaľovačkou vyrovnal – 1:1.

Domácich gól v zodpovednej a cieľavedomej hre nevyrušil. Pri chuti hrajúci Planeta sa po ťuknutí od Zimku nepomýlil ani v 36. minúte – 2:1. V závere polčasu narobil javornícky špílmacher galibu aj priamym kopom, keď jeho strelu Souza len vyrazil k Zimkovi a ten zvýšil na 3:1. Lučenec vedel, že musí niečo zmeniť, šesť minút pred koncom síce Kotora ešte živil nádej (3:2), no v samom závere ju Chríbik pochoval (4:2), fanúšikom prinavrátil eufóriu a bolo rozhodnuté.

Mentor Makova Martin Pavlík: „Lučenec ma prekvapil, fakt hral veľmi dobre. No my sme ukázali, že tohtoročná kvalita i zloženie mužstva ešte predvedie veľké veci. Pred slušnou kulisou som rátal iba dobré individuálne výkony a jeden veľký – výborný – tímový. Skrátka, pekný podvečer.“

OŠK Baník Stráňavy – MŠK Považská Bystrica 1:4 (1:1)

Góly: 37. M. Zajac – 25., 47. a 53. O. Hapal, 87. M. Zuziak. ŽK: T. Ďuratný – D. Hundák, T. Nagy. Rozhodoval Holas, 250 divákov.

DOMÁCI: M. Sága – R. Veselovský, M. Janči, L. Janči, M. Remek (84. M. Hreus), R. Bugala, M. Bugala (46. J. Bukovčan), T. Ďuratný (65. M. Gašpierik), R. Coma (84. O. Mišák), D. Oberta (77. M. Kubica), M. Zajac.

HOSTIA: R. Hodál – M. Vala (46. V. Gajdoš), M. Matejčík, Š. Gabriš, R. Petruš, T. Nagy, B. Gamboš (33. M. Vaculík), O. Hapal (68. L. Slávik), S. Čiernik (68. M. Zuziak), D. Hundák, L. Mitáš.

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Stráňavy - Považská Bystrica, Horná Poruba - Bánová, Bytča - Martin

zostavy tímov, strelcov gólov a počet divákov

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

ktorý hráč Stráňav mal viacero šancí na zníženie výsledku

po akých identických situáciách strelila Bánová všetky štyri góly

ako sa Bytča po taktickej stránke dobre pripravila na Martin

ktorý hráč Bytče mal najväčšiu šancu na vyrovnanie

Stráňavy chceli druholigistu z Považskej Bystrice potrápiť a nadviazať na výkony z predošlých zápasov. Počas prvého polčasu držali so svojím protivníkom krok, chceli hrať svoju hru a nebyť zatiahnutí. Paradoxne, po strate lopty v strede poľa sa hostia dostali do brejku a Hapal strelou pod brvno zvnútra 16-tky prekonal Ságu, ktorý si síce na loptu siahol, ale nezabránil v jej ceste do siete. Tento moment Stráňavami nezamával. Do dobrej príležitosti sa dostal Zajac, ale jeho finálna prihrávka na Obertu bola nepresná. O chvíľu neskôr sa už Baník radoval z vyrovnania. Rohový kop Comu vrátil zo zadnej žrde do vápna L. Janči, kde sa najlepšie v trme-vrme zorientoval Zajac a poslal loptu za Hodálov chrbát.

Stráňavám nevyšiel vstup do druhého dejstva, hráči akoby hlavami zostali v šatni.