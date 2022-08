Kondičný tréner Vlhovej o Saganovi: Ostal som v šoku

Sagan trénoval v okolí Žiliny, nechýbalo veľa a pridala by sa aj Vlhová.

ŽILINA. Dvaja aktuálne najúspešnejší slovenskí športovci plánovali spoločný tréning.

Aj keď sa Peter Sagan a Petra Vlhová ešte nikdy nestretli, niekoľkodňovú zastávku trojnásobného majstra sveta v cyklistike doma v Žiline chceli využiť na vzájomné spoznanie a športovú prípravu.

Spojiť dve športové individuality na cyklistickom tréningu skrsol v hlave blízkeho priateľa Petra Sagana, Michala Škvarku a kondičného trénera Petry Vlhovej, Šimona Klimčíka

Peter s bratom Jurajom sa v rámci tréningu previezli na cestných bicykloch zo Žiliny cez Starú Bystricu a Zázrivú. K nim sa pripojila skupina cyklistov, v ktorej mala byť aj Petra Vlhová. Lyžiarka z Liptovského Mikuláša využíva pri svoje kondičnej príprave aj bicykel.

„Mala prísť aj Petra na tento tréning, ale keďže ona na druhý deň letela na lyžiarske sústredenie, bola v časovom strese. Spolu sme ešte ráno trénovali, potom balenie, takže bolo to pre ňu trochu stresujúce,“ vysvetlil neprítomnosť svoje zverenkyne Šimon Klimčík a Petrovi Saganovi aspoň odovzdal darček od Petry Vlhovej – dres s venovaním.

Podľa neho dve najväčšie hviezdy slovenského športu o sebe vedia a sledujú svoje úspechy.

„To bol cieľ ich dostať na spoločný tréning, no bohužiaľ to nevyšlo. Ale myslím si, že raz príde deň, keď sa spolu stretnú. Ja by som bol najradšej, keby to bolo na bicykli, alebo na lyžiach.“

Hviezdny mechanik

Klimčík, ktorý už osem rokov kondične pripravuje olympijskú víťazku a majsterku sveta, si tak sadol na bicykel po boku Petra Sagana. Tvrdí, že je jeho obdivovateľom a len vďaka nemu si pred šiestimi rokmi kúpil bicykel a začal sa venovať aj cyklistike.