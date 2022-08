Na počesť sv. Jána Pavla II. sa opäť uskutoční výstup na Veľký Rozsutec

Celkovo pôjde už o desiaty výstup.

ŽILINA. Pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť svätého Jána Pavla II. sa uskutoční v sobotu 10. septembra 2022. Účastníci desiateho výstupu sa môžu do Terchovej dopraviť špeciálnym autobusom s odchodom o 6.45 h z autobusovej stanice v Žiline. Informovala o tom metodička Krajskej knižnice v Žiline Božena Sobolová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Doplnila, že autobus, ktorý zabezpečí Žilinský samosprávny kraj, sa môže cestou do Terchovej zastaviť podľa požiadaviek na ďalších autobusových zastávkach. "Svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej sa bude konať o 7.30 h a po nej sa účastníci autobusom presunú do Štefanovej. Odtiaľ spoločne vystúpia do sedla Medziholie a po červenej značke na vrchol Veľkého Rozsutca," priblížila Sobolová.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/BhSLEnd2uSo

Napoludnie by sa účastníci mali stretnúť na vrchole Rozsutca. "Tu sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná sv. Jánovi Pavlovi II. Osadili ju počas prvého výstupu v roku 2013. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční svätá omša a náhradný turistický program, ktorý zabezpečí Horská záchranná služba Malá Fatra v bezpečných častiach Malej Fatry," dodala metodička krajskej knižnice.