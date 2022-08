To je zmena. Takto bude vyzerať podchod pod Rondlom

Legálna grafity zóna zostane aj po rekonštrukcii.

ŽILINA. Nevľúdny a zanedbaný podchod pod Rondlom v Žiline dostane novú tvár. Mesto dalo vypracovať architektonickú štúdiu, ktorá je podkladom pre začatie verejného obstarávania.

Dokumentácia rieši výmenu povrchových úprav, nové prvky zábradlí a madiel s integrovaným podsvietením, ako aj návrh komplexného osvetlenia na zvýšenie bezpečnosti.

Pochmúrnemu miest dodávajú vizuálny náboj graffiti po oboch stranách dlhých stien. Legálna grafity zóna zostane aj po rekonštrukcii spojnice medzí Závodím a centrom Žiliny.

Mestský poslanec Branislav Delinčák na stav podchodu pred časom upozornil na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zmobilizoval poslancov i mestský úrad, aby podporili zlepšenie stavu frekventovaného pešieho ťahu.-

„Dlhodobo je to jedna z vecí, na ktoré sa ľudia najčastejšie sťažujú. Najmä ženy sa v tom podchode necítia bezpečne a to sa vôbec nečudujem. Celý je zlý. Ešte že tam je tá Stanica Záriečie. Chalani sa o podchod priebežne starajú. Do veľkej miery podľa mňa suplujú mesto,“ povedal.