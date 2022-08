Gólové divočiny v Rosine a Gbeľanoch. 12-minútový hetrik Mintácha, Teplička opäť na čele

Komentáre k zápasom 4. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 4. kolo V. ligy Sever. Už-už to vyzeralo, že Rosina vyjde aj vo štvrtom jesennom zápase bodovo naprázdno. Zverenci Tomáša Bolibrucha prehrávali v 51. minúte doma s Belou-Dulicami 1:3, no nakoniec aspoň bod zachránil OŠK kapitán mužstva Šemík tri minúty pred koncom.

Ďalší žilinskí zástupcovia bodovali naplno. V zaujímavom zápase hostila Belá Oravskú Jasenicu. Obe mužstvá si vypracovali dobré príležitosti na skórovanie, ale štyri góly padli až v posledných 20 minútach. Defenzívu hostí prelomil najskôr kapitán Laščiak a potom sa k slovu dostal Mintách, ktorý opäť potvrdil svoje kanonierske schopnosti a v priebehu 12 minút zavŕšil čistý hetrik.

O štyri góly viac ako v Belej videli diváci v neďalekých Gbeľanoch, kam pricestovalo Čierne. Zverenci Jána Jadroňa prehrávali 0:1, vyhrávali 3:1, hostia vyrovnali na 3:3 a v 81. minúte nedali penaltu, aby vzápätí dvomi gólmi rozhodol o zisku troch bodov pre domácich Tabak.

Po nevydarenom zápase v Duliciach sa z víťazstva tešili futbalisti Tepličky nad Váhom. Tí zvíťazili v Žabokrekoch vďaka gólom Blaščíka, Gajdošíka, Poliaka a jednému vlastencovi 4:2 a opäť sa vrátili na čelo tabuľky.

POZOR, novinka! Aj v V. lige Sever sme zaviedli rubriku "zaujali v kole". Tréneri žilinských zástupcov vyberajú zo svojho mužstva dvoch hráčov, ktorí boli podľa ich názoru najlepší v danom zápase. Ktorým ôsmim hráčom sa dostalo tejto pocty vo 4. kole?

V. liga skupina Sever - 4. kolo

OŠK Rosina – TJ Družstevník Belá-Dulice 3:3 (1:2)

Góly: 27. P. Krištofík, 58. M. Jaššo, 87. T. Šemík – 11. R. Taraba, 32. a 51. Ľ. Brzák. ŽK: A. Snowball, S. Struhál, M. Gavuliak. Rozhodoval Jančo, 100 divákov.

DOMÁCI: A. Stebel – V. Konštiak, M. Holbička, T. Šemík, M. Jaššo (76. J. Čuraj), B. Krajník (90. M. Jurčenko), A. Snowball (58. M. Slatinský), M. Gavuliak (58. M. Jaroš), M. Mikula, S. Struhál, P. Krištofík.

HOSTIA: S. Holeš – R. Taraba, A. Kováčik, J. Vaňko, M. Chrachala, R. Kmeť, Ľ. Brzák, J. Kováčik, J. Jariabka, J. Debnár, J. Taraba.

Belá si na začiatku vypracovala štandardky aj rohový kop, ale bez výraznejšieho ohrozenia domácej brány. Na opačnej strane zase Rosine nevyšiel sľubne sa rozvíjajúci protiútok. O chvíľu Chrachala našiel Tarabu, ale jeden z domácich hráčov sa včas vrátil. Na pozore sa musel mať aj Stebel, ktorý zlikvidoval Brzákov pokus. Hostia otvorili skóre v 11. minúte. Taraba predskočil Gavuliaka, potiahol loptu a nádhernou strelou z 20 metrov vymietol ľavý horný roh.

O dve minúty zahrali hostia rohový kop, ale koncovka jedného z hráčov bola nepresná. Neskôr bol Stebel pozorný proti priamemu kopu Jariabku. V 17. minúte sa do úniku dostal Šemík, ale jeho zakončenie bolo nepresné. V 27. minúte podcenil brankár Holeš Krištofíkov center z pravej strany, ktorý mu prepadol popod ruky a skončil v sieti.

Hostia si vedenie o chvíľu opäť prinavrátili po kontroverznom momente. Po priamom kope zahral jeden z hráčov Belej v 16-tke rukou, čo ušlo pozornosti hlavného arbitra, odrazená lopta sa dostala k Brzákovi a ten prepálil Stebela.

V 48. minúte po Gavuliakovom centri hlavičkoval Jaššo z ofsajdu. O minútu poslal Konštiak strelu do Holešovho náručia. Dvojgólový náskok si hostia vytvorili v 51. minúte, keď sa do otvorenej obrany domácich dostal Brzák a povedľa Stebela skóroval. V 55. minúte to ďalekonosnou strelou skúšal Taraba, ale nepresne.