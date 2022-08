Nepremenená penalta aj dve vylúčenia v priebehu minúty. Stráňavy v Čadci nebodovali

Komentár k zápasu 4. kola IV. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 4. kolo Majstrovstiev regiónu IV. liga Sever. Jediným žilinským zástupcom v tejto lige je mužstvo OŠK Baník Stráňavy, ktoré cestovalo na ihrisko Čadce.

Na Kysuciach sa hral vyrovnaný zápas. Dôležitý okamih nastal v 43. minúte, kedy si po ruke domáceho Ruceka zobral loptu na biely bod Marek Janči, ale gólman Drahňák jeho pokus zlikvidoval. V druhom polčase sa všetko podstatné udialo v jeho závere - Strráňavy dostali dve červené karty a Čadca strelila dva góly.

Ostatné výsledky sobotňajšieho programu IV. ligy: Zvolen - Liptovský Hrádok 4:1, Badín - Staškov 3:0.

Ďalej sa dozviete: podrobný priebeh zápasu Čadca - Stráňavy

ako padli góly a aké situácie predchádzali dvom vylúčeniam Stráňav

IV. liga - 4. kolo

FK Čadca – OŠK Baník Stráňavy 2:0 (0:0)

Góly: 86. O. Mitrenga, 88. A. Ceniga. V 43. minúte nepremenil M. Janči pokutový kop. ŽK: F. Pagáč, T. Tlelka, D. Prívara – T. Ďuratný, R. Bugala, R. Veselovský. ČK: 82. M. Kubica, 82. V. Atanov. Rozhodoval Burger, 250 divákov.

DOMÁCI: M. Drahňák - D. Prívara, R. Putyra (61. A. Ceniga), D. Rucek, T. Pohančeník, M. Šmahajčík (74. Š. Jarabek), D. Kubalák (88. S. Šotkovský), T. Tlelka, M. Poništ (61. F. Pagáč), E. Byrtus (46. O. Mitrenga), M. Kultan.

HOSTIA: T. Klocaň – M. Janči, L. Janči, R. Veselovský, M. Remek (46. M. Kubica), J. Bukovčan (46. M. Bugala), T. Ďuratný, R. Bugala, R. Coma, M. Zajac (82. O. Mišák), D. Oberta (61. V. Atanov).

Oba tímy pôsobili sprvu unavene, no ľahký spánok z úvodu sa prebudil do šialenstva. Hru kazili viaceré nepresnosti a viacero ofsajdov. Modrí sa do príležitostí dostávali cez krajné vertikály, Baník kreoval nápor okolo vápna, no k stopercentnej šanci sa predral až tesne v závere polčasu.