Bánová vyhrávala v 23. minúte 2:0, nakoniec prehrala. Stráňavy trpia na efektivitu

Komentáre k zápasom 3. kola III. ligy Západ a IV. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 3. kolo III. ligy Západ a 3. kolo Majstrovstiev regiónu IV. liga. Jediným žilinským zástupcom v tretej lige je mužstvo TJ Jednota Bánová, vo štvrtej lige zase háji žilinské farby tím OŠK Baník Stráňavy.

Bánová mala zápas v Beluši výborne rozohraný, keď po góloch Bechného so Zavadzanom vyhrávala v 23. minúte 2:0. Zverenci trénerského dua Šajnoha - Molnár nakoniec odchádzali z ihriska súpera bez bodov.

Stráňavy vo IV. lige nenašli premožiteľa ani po 3. kole. Družina Jána Jančiho remizovala v Kováčovej 1:1. Nebyť smoly vo finálnej fáze, ktorá hráčov Baníka sprevádza od úvodu ročníka, pokojne mohli mať pod Polomom vo vrecku plný počet bodov.

IV. liga - 3. kolo

OŠK Bešeňová – MŠK Kysucké Nové Mesto 2:1 (1:1)

Góly: 63. A. Bartoš – 9. J. Šteiniger (vl. gól), 28. M. Kubala. ŽK: A. Bartoš, M. Kompiš – P. Dadaj, S. Zátek (mimo hp.), M. Mozol. Rozhodoval Batiz, 100 divákov.

DOMÁCI: T. Pažítka – A. Praženica, T. Baďo, M. Kompiš, E. Vierik (87. R. Šimo), M. Fula (64. J. Kalanka), O. Olos (87. S. Jurčo), J. Kapláň, M. Janiga, M. Kalanka (55. P. Hutník), A. Bartoš.

HOSTIA: J. Šteiniger – D. Ploštica, L. Bugáň, S. Halúska, P. Dadaj, P. Pazdúr (76. T. Mizera), M. Čelko (64. L. Martinček), E. Mrmus (46. P. Jurky), P. Štefunda, M. Kubala (64. R. Buček), D. Druska (46. M. Mozol).

Vody vyrovnaného duelu rozprúdila 9. minúta, keď chcel Šteiniger po rohovom kope vyboxovať loptu, no nešťastne si ju len sklepol do sita – 1:0. Hra pokračovala medzi šestnástkami, domáci sa síce tlačili dopredu, ale výrazné šance si nevytvorili. Snaha o ľúbivý – kombinačný futbal sa nedá uprieť ani jednému družstvu, no oba mančafty pálili na bránu len minimálne, ak by sme rátali poriadne strely, došli by sme možno po číslo tri. V 28. minúte poslal zo štandardnej situácie ľahký center vykopanou ľavačkou Dadaj, Kubala preskočil brankára a hlavou loptu ťukol povedľa neho – 1:1.

Kysuca cez polčas prestriedala, Mrmus šiel z ihriska kvôli zraneniu, opačným smerom Jurky, na krídlo Mozol a aktivita druhej polovice patrila hosťom. Sám na bránu bežali v krátkom časovom slede Kubala i Čelko, no ani jedna tutovka neskončila gólom. Prvý menovaný trafil Pažítkove nohy, druhý chcel akciu vyšperkovať, prihrával lepšie postavenému Štefundovi, ktorého však pokryl domáci bek. Nuž, nedáš dostaneš – vzápätí sa Bešeňová ujala vedenia. Po dvoch súbojoch a nedôraznom bránení dorazil do loptu brány Bartoš – 2:1. KNM tlačilo súpera až do konca, no nedôrazná koncovka veľa nezmenila. Domáci sa stiahli a optický tlak i výsledok ubránili.

ŠK Prameň Kováčová – OŠK Baník Stráňavy 1:1 (1:1)

Góly: 5. J. Slovák – 40. D. Oberta. ŽK: M. Laurinc, J. Martinský – J. Bukovčan, T. Ďuratný, J. Janči. Rozhodoval Kováč, 140 divákov.

DOMÁCI: A. Tuček – J. Slovák, T. Janeček, A. Necpál, P. Majerčík (53. J. Hámorník), P. Paulovčík, V. Bobor (53. M. Macko), F. Fejerčák, M. Vronský, M. Turák, M. Laurinc.

HOSTIA: T. Klocáň – M. Janči, L. Janči, R. Veselovský, V. Atanov (46. O. Mišák), J. Bukovčan, T. Ďuratný (90. M. Hreus), R. Bugala, R. Coma, M. Zajac, D. Oberta.

Hostia vstúpili do zápasu nekoncentrovane. Pri rohovom kope nedôsledne bránili a osamotený Slovák umiestnenou hlavičkou, na ktorú mal dostatok času, prekonal Klocáňa. Stráňavy tento moment nerozhodil, hrali kombinačnú hru a vytvárali si príležitosti na skórovanie.