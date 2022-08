Akadémia Leonarda da Vinci - zero waste vo vede aj umení

Takmer stovka detí vo veku 7-16 rokov spoznávala oblasti vedy a umenia, spolupráce aj porozumenia.

ŽILINA. Zero waste hry a vynálezy, zážitkové učenie o recyklovaní a veľa originálnych a praktických nápadov. Na Akadémii Leonarda da Vinci nechali deti v sebe vyrásť génia. Skonštruovali samohybné vozidlo, autíčko na solárny pohon či zariadenie na komunikáciu prostredníctvom morzeovky.

Vyrobili makramé tašku, ktorú si vezmú do prírody aj mesta a umelecké diela vytvorili z jedlej plastelíny či obalu na vajíčka. Na letnej jazykovej škole - Akadémii Leonarda da Vinci, ktorú organizuje Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ÚCV UNIZA), komunikovali v anglickom jazyku aj so zahraničnými lektormi z Kanady, Portugalska a lektorkou z Kene.

Leitmotív 9. ročníka bol o prepojení zeleného myslenia s geniálnym myslením Leonarda da Vinciho. Takmer stovka detí vo veku 7-16 rokov spoznávala oblasti vedy a umenia, spolupráce aj porozumenia. Riešili hravé kvízy, študovali slovnú zásobu anglických manuálov na výrobu hračiek alebo technických vynálezov. Samostatne a aj v tímoch tvorili a zabávali sa zároveň.

(zdroj: UNIZA)

Počas troch júlových týždňov si deti vyskúšali, aké je to byť vynálezcom, maliarom, sochárom, vedcom či umelcom a to s dôrazom na zero waste. Z elektroodpadu vyrobili generátor elektrickej energie, z kartónových krabíc a podložiek na vajíčka fotorámik a z múky plastelínu. Z plastov vyrobili hračky, zviera, ktoré pohlcuje cukríky alebo kŕkajúcu žabu. Zhotovili aj kvetináče a sadili sukulenty pri použití recyklovaného kartónu.

(zdroj: UNIZA)

„Väčšina detí v akadémii vyrastá od malička. A to je na tom krásne, že deti, ktoré mali sedem rokov, majú dnes štrnásť až šestnásť, páči sa im tu a chodia k nám každý rok rozvíjať svoj talent a osobnosť,“ povedala Petra Laktišová, koordinátorka Akadémie Leonarda da Vinci.

V Leonardovej „dielničke“ na UNIZA sa deti naučili využiť vlastnú tvorivosť a objavili pôvab fauny a flóry, tak ako samotný Leonardo. Recyklovaním bežne domácnostiam dostupných materiálov vyrobili kŕmidlá pre vtáky, ktoré rozmiestnili po areály UNIZA. S ohľadom na leitmotív akadémie - zero waste - dali veciam nový zmysel.

(zdroj: UNIZA)

„Veľmi sa teším z ľudí a lektorov. Rodrigo, Zein aj Patrik z Kanady alebo Šeba sú úžasní. Je super, že tu vidím staré známe tváre, ale spoznám aj nových ľudí,“ doplnila Tereza, študentka, ktorá je v akadémii už 5. rok a počas tvorivej činnosti občas počúvala elektronickú hudbu v slúchadlách. Hudba podporuje jej kreativitu a Akadémia Leonarda da Vinciho podporuje mladých ľudí v rozvoji a tvorbe originálnych diel.

Funkčné vynálezy, podľa vzoru majstra Leonarda, im budú pripomínať nadčasové technológie, ktoré inšpirujú dodnes. Spojenie s prírodou im zas prinesie pohľad na Leonardovu alej pri Univerzitnom námestí, kde aj tento rok zasadili tri kusy okrasnej mandle.

(zdroj: UNIZA)

„Leonardo miloval riešenie problémov, rovnako ako naše deti a „teenageri“ v akadémií. Aj jeho plán ideálneho mesta - priateľskejšieho pre život bol postavený na nekonvenčnom a tvorivom spôsobe myslenia. Verím, že naša snaha prebudiť a podporiť invenčné myslenie, najmä jedinečnou implementáciou bádateľsky orientovanej metódy do výučby cudzieho jazyka, sa nám aj tento rok podarila. Dúfame, že sa nám podarilo deti zaujať, a byť im inšpiráciou nielen v rozvíjaní ich vlastného potenciálu, ale aj zelenšieho mesta – priateľskejšieho pre život.“ povedala PhDr. Petra Laktišová, PhD., koordinátorka Akadémie Leonarda da Vinci (ÚCV UNIZA).