Bytča nadelila Belej na cestu sedem kúskov, Bitarová dlho vzdorovala treťoligistovi

Koniec Višňového, Belej a Bitarovej, postupy Stráňav a Bytče.

V stredu 10. augusta boli na programe zápasy 1. kola Slovnaft Cupu, v ktorom sa predstavili žilinskí aj kysuckí zástupcovia. V derby zápase cez kopec zvíťazili futbalisti Stráňav na ihrisku Višňového po góloch Zajaca a Comu 2:0.

Na góly bohatšie zápasy sa hrali v Bitarovej a Bytči. Bitarová držala krok s treťoligovým Námestovom, ktorému dokázala streliť až tri góly, no dostala ich päť. V Bytči videli diváci desať presných zásahov, z toho až sedem skončilo v sieti Adriána Ticháka. Hosťujúci Ján Kačáni navyše videl po druhej žltej červenú kartu.

Slovnaft Cup - 1. kolo

TJ Pokrok Stará Bystrica – FK Tatran Turzovka 1:4 (0:3)

Góly: 88. T. Halvoník – 3. R. Šmahajčík, 9. M. Poláček, 36. J. Ligač, 82. P. Blažek (z 11 m). ŽK: E. Petrák. Rozhodoval Šlapka, 150 divákov.

DOMÁCI: D. Švík – A. Miňo, T. Hofer, J. Hofer, M. Faktor (16. A. Prištiak), V. Melišík, M. Cáder, J. Beliančin, T. Halvoník, S. Pitek (54. S. Brisuda), S. Targoš.

HOSTIA: L. Urminský – M. Puchoň, M. Učník, E. Petrák, J. Križek, P. Blažek, J. Polka (59. N. Pištek), T. Dodek (15. P. Bibora), J. Ligač (46. P. Rovňaník), M. Poláček (46. J. Polka), R. Šmahajčík.

Úvod zápasu vyznel jednoznačne v prospech hostí. V priebehu pár minút si vypracovali štyri tutové šance, z ktorých premenili dve a zápas tak dostali pod kontrolu extrémne rýchlo. Na úvodný gól asistoval Šmahajčíkovi Blažek – 0:1, pri druhom bol Roland v pozícii prihrávajúceho a do streleckej listiny si trefu pripísal Poláček – 0:2. Stará Bystrica mala snahu reagovať, ale prvý polčas bol jasne podľa turzovských nôt. Na 3:0 po ďalšej Šmahajčíkovej nahrávke zvýšil Ligač.

Napriek pokynom zo šatne hostia v druhom polčase nenadviazali na sústredený výkon, stratila sa disciplína a celkový zápasový dojem bol rozháraný. Po minutí všetkých striedaní a zranení Petráka Turzovka dohrávala v oslabení. Napriek tomu kontrolovala hru, vypracovala si šance a dokonca aj zvýšila na 4:0. Na konci Pokrok zaznamenal čestný úspech, keď sa po zaváhaní hosťujúcej obrany presadil Halvoník – 1:4.

Oba celky mrzia zranenia hráčov zo základnej zostavy (Faktor, Pitek – Dodek, Petrák). Turzovku však chlácholí postup do ďalšieho kola, kde na ňu netrpezlivo čaká druholigový elév z Oravy. Tak čo, pôjde dole aj Kubín? „Uvidíme, či nás potrápia,“ žmurkol šéf Turzovky Ladislav Hejčík.

TJ Višňové – OŠK Baník Stráňavy 0:2 (0:1)

Góly: 36. M. Zajac, 66. R. Coma. ŽK: J. Šarlay – R. Bugala. Rozhodoval Halfar, 400 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – J. Majtánik (85. D. Hruštinec), L. Sventek, M. Minarčík, D. Kočiš, M. Žitník (75. J. Ondruš), J. Šarlay (85. T. Kiš), I. Dukanović, M. Pažický, M. Šimun (58. M. Jendruch), M. Turský (58. P. Schmiester).

HOSTIA: M. Sága, R. Veselovský, M. Janči, L. Janči, M. Remek, J. Bukovčan (46. R. Bugala), M. Gašpierik (46. R. Coma), M. Bugala (75. O. Mišák), D. Oberta (63. M. Kubica), M. Zajac, M. Ondák (46. T. Ďuratný).

V prvej dobrej šanci sa vo 4. minúte ocitol Zajac, ale jeden z domácich obrancov zblokoval jeho strelu na roh. O tri minúty nebezpečne vystrelil Oberta, Kováč vyrazil jeho pokus priamo pred Zajaca, ale aj s jeho dobrým pokusom si brankár Višňového poradil. Od začiatku zápasu spôsoboval domácej obrane problémy Zajac, ktorý bol aktívny, smerovalo naňho viacero lôpt. Višňové malo prvých 15 minút problém podržať loptu na polovici súpera.

V 16. minúte skúšal Zajac vysunúť Ondáka, ktorý by sa už rútil sám na bránu, ale zastavil ho tesný ofsajd. O dve minúty nevyšlo rozohranie priameho kopu Bukovčanovi podľa predstáv. V 20. minúte sa jeden z domácich hráčov oprel do lopty z 30 metrov, ale jeho dobre mierený pokus pod brvno vyškriabal Sága na roh. Na opačnej strane vznikol pred bránou závar, ale obrancovia na čele s Minarčíkom odkopli loptu do bezpečia. O chvíľu neskôr si na rohový kop dobre naskočil M. Janči, ale jeho pokus letel presne do Kováčovho náručia.

V 27. minúte to z priameho kopu strelou k tyči výborne skúšal Bukovčan, ale domáci brankár jeho strelu vyrazil. Na opačnej strane sa v dobrej pozícii ocitol Pažický, ale namiesto strely zbytočne volil prihrávku. V 33. minúte to po strate lopty hostí v strede poľa ďalekonosne skúšal Dukanović. O tri minúty padol úvodný gól. Po peknej akcii našiel Obertov center z pravej strany hlavu nekrytého Zajaca, ktorý nedal Kováčovi šancu. Ešte pred prestávkou na domácej stráne pohrozil Dukanović.

MFK Bytča – ŠK Belá 7:3 (4:1)

Góly: 5. a 16. M. Filo, 35. P. Puček, 43. R. Revák, 47. M. Špirka (vl.), 88. T. Podmalík, 89. P. Špánik – 24. S. Lazar (11m), 56. J. Ševčík (11m), 62. J. Kačáni. ŽK: D. Lojdl, M. Kubišta, R. Revák. ČK: 79. J. Kačáni (2. ŽK). Rozhodoval Krajči, 600 divákov.

DOMÁCI: M. Kubišta – E. Valášek, J. Lončík, M. Kardoš, D. Lojdl, J. Tomanica (90. S. Kaštan), M. Filo (83. S. Pastorek), P. Puček (90. M. Uríček), L. Mravec, R. Revák (83. T. Podmalík), M. Králik (60. P. Špánik).

HOSTIA: A. Tichák – M. Jargaš, J. Špirka, M. Špirka, J. Kubík, P. Tlacháč, S. Lazar (46. S. Ďurana), M. Bendík (62. Ľ. Franek), J. Kačáni, J. Žingora (90. J. Mažgút), J. Ševčík.

V zápase Bytča – Belá si diváci prišli na svoje. Už v 5. minúte sa po dlhom pase od spoluhráča dostal do úniku Filo, ktorý zoči-voči po výške obstrelil Ticháka. O desať minút sa do streleckej listiny zapísal rovnaký hráč, keď využil chybu jedného z hosťujúcich obrancov a prízemnou strelou rozvlnil sieť. V 24. minúte zle vyhodnotil situáciu v pokutovom území faulujúci Valášek. Loptu si na biely bod postavil Lazar a aj keď Kubišta vystihol smer strely, gólu nezabránil. O desať minút neskôr prinavrátil Bytči dvojgólové vedenie Puček, ktorý sa individuálne presadil cez obrancu súpera a Ticháka svojím zakončením prekvapil.