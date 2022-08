Poštovú zásielku s bižutériou vrátili colníci späť do Číny

Chýbali informácie o splnení bezpečnostných požiadaviek pre budúcich užívateľov.

ŽILINA. Žilinskí príslušníci finančnej správy skontrolovali poštovú zásielku s bižutériou a pre chýbajúce informácie o splnení bezpečnostných požiadaviek pre budúcich užívateľov ju vrátili späť do Číny, odkiaľ bola odoslaná. Informovala o tom hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zásielka obsahovala náramky na nohu a náhrdelníky. „K niektorým výrobkom neboli dostupné údaje o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi. Ďalšie neobsahovali model alebo typ, šaržu či sériu alebo informácie, ktoré by umožnili zhodnotiť riziká spojené s ich používaním alebo ktoré s bezpečnosťou výrobkov súvisia," uviedla Chríbiková.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Cesta pod Strečnom sa uvoľní, práce na moste ukončili predčasne Čítajte

Podľa jej slov žilinskí príslušníci finančnej správy v tomto roku vykonali kontroly zamerané na ochranu spotrebiteľov pri viac ako 511-tisíc výrobkoch.

„Z nich 108-tisíc nevyhovelo bezpečnostným kritériám na to, aby sa mohli dostať na slovenský trh. Boli to ochranné prostriedky, oblečenie, doplnky nosené na tele a lieky. Pre chýbajúce údaje sa dostali výrobky do rozporu s právom Európskej únie, boli zaradené medzi nevyhovujúce a následne vrátené späť do krajiny, z ktorej ich dodávateľ odoslal," dodala Chríbiková.