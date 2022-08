Derby cez kopec Višňové - Stráňavy ovládli hostia. Zápas hodnotia Zajac, Minarčík aj tréneri

400 divákov videlo futbal slušnej úrovne.

VIŠŇOVÉ. V stredu 10. augusta boli na programe zápasy 1. kola Slovnaft Cupu, v ktorom nechýbali ani žilinskí zástupcovia. V gólovo bohatých zápasoch prehrala Bitarová s Námestovom 3:5 a Bytča si poradila s Belou 7:3. Komentáre k týmto zápasom vám prinesieme na našom webe v priebehu dnešného dňa.

V treťom stretnutí zástupcov žilinského regiónu sa proti sebe postavili geografickí susedia Višňové a Stráňavy. A aj keď oproti spomínaným dvom gólovo bohatým zápasom padli na ihrisku šiestoligistu iba dva presné zásahy, bolo sa na čo pozerať.

1. kolo Slovnaft Cupu

TJ Višňové – OŠK Baník Stráňavy 0:2 (0:1)

Góly: 36. M. Zajac, 66. R. Coma. ŽK: J. Šarlay – R. Bugala. Rozhodoval Halfar, 400 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – J. Majtánik (85. D. Hruštinec), L. Sventek, M. Minarčík, D. Kočiš, M. Žitník (75. J. Ondruš), J. Šarlay (85. T. Kiš), I. Dukanović, M. Pažický, M. Šimun (58. M. Jendruch), M. Turský (58. P. Schmiester).

HOSTIA: M. Sága, R. Veselovský, M. Janči, L. Janči, M. Remek, J. Bukovčan (46. R. Bugala), M. Gašpierik (46. R. Coma), M. Bugala (75. O. Mišák), D. Oberta (63. M. Kubica), M. Zajac, M. Ondák (46. T. Ďuratný).

V prvej dobrej šanci sa vo 4. minúte ocitol Zajac, ale jeden z domácich obrancov zblokoval jeho strelu na roh. O tri minúty nebezpečne vystrelil Oberta, Kováč vyrazil jeho pokus priamo pred Zajaca, ale aj s jeho dobrým pokusom si brankár Višňového poradil. Od začiatku zápasu spôsoboval domácej obrane problémy Zajac, ktorý bol aktívny, smerovalo naňho viacero lôpt. Višňové malo prvých 15 minút problém podržať loptu na polovici súpera.

V 16. minúte skúšal Zajac vysunúť Ondáka, ktorý by sa už rútil sám na bránu, ale zastavil ho tesný ofsajd. O dve minúty nevyšlo rozohranie priameho kopu Bukovčanovi podľa predstáv. V 20. minúte sa jeden z domácich hráčov oprel do lopty z 30 metrov, ale jeho dobre mierený pokus pod brvno vyškriabal Sága na roh. Na opačnej strane vznikol pred bránou závar, ale obrancovia na čele s Minarčíkom odkopli loptu do bezpečia. O chvíľu neskôr si na rohový kop dobre naskočil M. Janči, ale jeho pokus letel presne do Kováčovho náručia. V 27. minúte to z priameho kopu strelou k tyči výborne skúšal Bukovčan, ale domáci brankár jeho strelu vyrazil.

Na opačnej strane sa v dobrej pozícii ocitol Pažický, ale namiesto strely zbytočne volil prihrávku. V 33. minúte to po strate lopty hostí v strede poľa ďalekonosne skúšal Dukanović. O tri minúty padol úvodný gól. Po peknej akcii našiel Obertov center z pravej strany hlavu nekrytého Zajaca, ktorý nedal Kováčovi šancu. Ešte pred prestávkou na domácej stráne pohrozil Dukanović.

Po zmene strán tempo zápasu trošku opadlo. V 64. minúte v akcii striedajúcich domácich hráčov potiahol loptu po ľavej strane Schmiester, ale jeho finálna prihrávka na Jendrucha bola nepresná. O dve minúty sa k lopte v dobrej pozícii dostal Coma, pričom jeho strelecký pokus ešte tečoval jeden z domácich obrancov a Kováč nemal nárok – 0:2.

Stráňavy po góle trošku poľavili. Minarčík dobre potiahol loptu a jeho center našiel Dukanovića, ale jeho hlavička smerovala mimo troch žrdí. O chvíľu letel do pokutového územia ďalší center, k lopte sa dostal Schmiester, ktorý to skúšal dobrou strelou, ale Sága bol pozorný. V 83. minúte išiel sám zboku na Kováča Kubica, ale zakončenie mu vôbec nevyšlo. V zaujímavom derby zápase sa zo zaslúženého víťazstva 2:0 a postupu do 2. kola radovali Stráňavy.

Ďalej sa dozviete: hodnotenia aktérov z oboch táborov

či sa podľa Miroslava Zajaca prejavil rozdiel dvoch líg

ako sa zrodil jeho návrat do Stráňav a ako sa obzerá za ročným pôsobením v Turzovke

či zastúpi odídeného Michala Lajša

ako zhodnotili zápas asistent trénera Višňového Jozef Ondruš a kapitán Martin Minarčík

čo podľa Ondruša chalanom viac uškodilo ako pomohlo

v čom sa podľa Minarčíkových slov vo Višňovom dlhšie trápia

pri akých súbojoch sa bývalý hráč Žiliny zadýcha

aké sú ambície Višňového v novej sezóne a čo povedal na adresu nového trénera

Hodnotenia aktérov

Ján Janči, tréner OŠK Baník Stráňavy

Zápas: „Videli sme slušné derby stretnutie, ktoré malo náboj. Domáci podali dobrý výkon, chceli sa na nás vytiahnuť. Porazili sme ich našou kvalitnou hrou a zaslúžene postupujeme do druhého kola. Keby sa skončil prvý polčas bez gólov, asi by to bolo iné. Od začiatku som dal šancu hráčom, ktorí nie sú až tak vyťažovaní. Na moje prekvapenie sa jej zhostili dobre. Domácim zobral vietor z plachiet prvý strelený gól. V zápase boli úseky, kedy nás Višňové svojou aktivitou trošku pritlačilo. Myslím si však, že hra bola v našej réžii. Nebyť našej zbrklosti vo finálnej fáze, tak by sme dokázali vyhrať aj vyšším rozdielom. Vypracovali sme si tri vyložené šance, ktoré sme mohli vyriešiť lepšie.“

Ďalší súper - Považská Bystrica: „Je to atraktívny súper a dnešným víťazstvom sme našim fanúšikom pripravili pozvánku na ďalšie kolo. Budeme ho chcieť potrápiť a postúpiť do ďalšieho kola. Verím, že domáce prostredie môže hrať v náš prospech.“

Kto nahradí Michala Lajša: „Je na chalanoch, aby si rozdelili Lajšove góly. Je mi jedno, či ich strelí Oberta, Zajac, Kubica alebo Martinka. Sme kolektív a preto chcem, aby to nebolo o jednom hráčovi. Zatiaľ sa nám to ako-tak darí.“

Miroslav Zajac, útočník OŠK Baník Stráňavy, strelec prvého gólu

Zápas: „Víťazstvo sa nerodilo ľahko, o to viac sa z neho tešíme. Myslím si, že v prvom polčase sme boli dominantní. Po zmene strán to nebolo podľa našich predstáv, v posledných dvadsiatich minútach nás domáci zatlačili. Ale zvládli sme to a tešíme sa z postupu. Na Višňové máme v pohári šťastie. Po tomto zápase máme s nimi pozitívnu bilanciu (úsmev).“

Gólová situácia: „Bola to čistá gólovka. Keby som ju nedal,