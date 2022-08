MALÁ FATRA: Po páde sa vážne zranil slovenský turista

Muža transportovali do žilinskej nemocnice.

TERCHOVÁ. V stredu popoludní prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc z pohoria Malá Fatra. Počas túry v oblasti Pod Tanečnicou v Horných dierach spadol slovenský turista z výšky približne dva metre a utrpel viaceré tržné poranenia na tvári, poranenie prsta a pociťoval bolesti na hrudníku.

Horskí záchranári zraneného muža vyšetrili a poskytli mu neodkladnú prvú pomoc. Z nedostupného lesného terénu ho s podozrením na kolaps pľúc pozemne transportovali na miesto, kde mohol pristáť vrtuľník.

„Medzitým boli o súčinnosť požiadaní leteckí záchranári zo Žiliny, ktorí po prílete do oblasti prevzali 52-ročného pacienta do starostlivosti a transportovali ho do žilinskej nemocnice,“ informovali o priebehu zásahu horskí záchranári.