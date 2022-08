V sobotu 13. augusta sa uskutoční 39. ročník Rajeckého maratónu

So samotným maratónom aj polmaratónom sa viažu aj viaceré cestné obmedzenia.

RAJEC. Druhá augustová sobota bude v Rajci už tradične patriť Rajeckému maratónu. A keď hovoríme o tradícii, tá je riadne bohatá, pretože na trať z Rajca do Čičmian vybehnú pretekári už 39-krát. Na štarte o 9:00 hod. očakávame na disciplínach maratónu, polmaratónu, INLINE, štafetových behov a detských behov približne 1500 pretekárov, ktorí sa rozbehnú po absolvovaní mestského okruhu do Čičmian, resp. do Rajeckej Lesnej, kam smeruje a otáča sa polmaratónska trať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tešiť sa môžeme na esá slovenských aj zahraničných maratónov, medzi ktorých jednoznačne patrí napríklad niekdajší víťaz podujatia Jozef Urban či viacnásobná víťazka trate pod Kľakom Sylvia Sebestian zo Žiliny. So samotným maratónom aj polmaratónom sa viažu aj viaceré cestné obmedzenia. V čase od 8:00 do 14:00 hod. bude totiž cesta z Rajca do Čičmian obojstranne úplne uzatvorená pre všetky motorové vozidlá, takže v tomto čase nebude možné úsekom prejsť. Vodiči tak musia svoje cesty plánovať s ohľadom na túto skutočnosť.

Športový program bude počas dňa bohato dopĺňaný aj programom kultúrnym. Od rána bude námestie zaplnené stánkarmi, ktorí budú svoje produkty ponúkať v rámci rovnako tradičného jarmoku. No a večer už bude patriť oddychu a zábave, pretože na pódiu si mikrofón popodávajú viaceré kapely a dídžeji, ktorí nás budú baviť popri rôznej chutnej gastronómii až do skorého rána. Príďte v sobotu 13. augusta do Rajca. Neoľutujete.