Fantastický obrat Višňového režíroval Pažický. Sporné momenty Bytče, štyri góly Krajčiho

Komentáre k zápasom 2. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 2. kolo VI. ligy skupina A. Ešte v sobotu predviedlo skvelý obrat Višňové, ktoré prehrávalo u nováčika v Brezanoch v 22. minúte 2:0, ale nakoniec triumfovalo 3:2 vďaka dvom gólom a jednej asistencii kapitána Michala Pažického.

Doma šokujúco zaváhal Predmier, ktorý iba remizoval s nováčikom z Vadičova 1:1. Predmieru sa nepodarilo streliť víťazný gól ani napriek tomu, že od 66. minúty hral o jedného viac. Tri body brala aj Bytča, ktorá vyhrala v Skalitom 3:1. Domácemu trénerovi sa však nepozdávali viaceré sporné momenty v prospech hostí. Podľa jeho slov mal byť ešte v prvom polčase jeden z obrancov hostí vylúčený.

Bitarová si na domácej pôde poradila s Varínom 3:1 a odčinila prehru z Višňového. Varín prehral aj v druhom zápase novej sezóny. Prvý bod si pripísalo Strečno, ktoré remizovalo u nováčika v Zborove nad Bystricou. V osemgólovom zápase v Kotešovej zvíťazili domáci nad Radôstkou 5:3 vďaka štyrom presným zásahom kapitána Milana Krajčiho.

VI. liga skupina A - 2. kolo

TJ Jednota Bánová B – TJ Višňové 2:3 (2:2)

Góly: 14. M. Šoška – 22. M. Žitník (vl. gól), 27. M. Jendruch, 30. a 67. M. Pažický. ŽK: L. Ťažký, M. Dusa – J. Majtanik, P. Schmiester. Rozhodoval Sikora, 100 divákov.

DOMÁCI: S. Hanovec – D. Ďuratný, B. Ftorek, L. Horký (69. M. Mano), L. Ťažký (46. J. Valek), T. Mára, M. Jaššo, L. Martoník, E. Hotera (78. L. Gaži), M. Šoška, M. Dusa.

HOSTIA: F. Kováč – L. Sventek, M. Jendruch, D. Kočiš, M. Žitník, J. Majtanik, M. Pažický, J. Šarlay, I. Dukanović, J. Ondruš (58. P. Schmiester), M. Turský (75. T. Kiš).

Domáci na Višňové od začiatku vybehli, hrali aktívne a boli rýchlejší na lopte. Hostia pôsobili zaspatým dojmom, neskoro dostupovali do súbojov a zbytočne strácali lopty. Višňové navyše nemohlo počítať so skúseným Martinom Minarčíkom, ktorý si počas týždňa v pohárovom zápase proti Stráňavám poranil koleno.

Domáci boli nebezpeční z krídelných akcií a po jednej z nich otvorili skóre zápasu. Do 16-tky priletel center, Sventek zle trafil loptu, ku ktorej sa dostal Šoška a strelou k pravej tyči prekonal Kováča. Po ďalšej podobnej akcii nastala v 16-tke skrumáž, dva pokusy bánovského béčka obrana Višňového zblokovala a s treťou strelou, ktorú domáci hráč poslal z voleja, dobre zneškodnil Kováč. Višňovému prvú polhodinu nič nevychádzalo. Vrcholom bola situácia z 22. minúty. Pri lopte bol Žitník, ale pozeral sa do zeme, pričom poslal malú domov, ale nie do priestoru, kde stál Kováč a bol z toho nešťastný vlastný gól. Dá sa povedať, že tento moment Višňové naštartoval v ceste za obratom.

Zverenci Roberta Machynu zlepšili hru a na rozdiel gólu znížili po krásnej akcii celého mužstva na jeden dotyk. Ondruš si narazil so Žitníkom, prvý menovaný následne našiel Turského, ktorý z prvej vysunul Pažického, kapitán hostí poslal center cez celú 16-tku, kde našiel osamoteného Jendrucha a ten strelou k tyči znížil. Už o tri minúty bolo vyrovnané. Po rohovom kope Kočiša sa do vzduchu zavesil Pažický a hlavou pod brvno nedal Hanovcovi šancu. Višňové mohlo zápas aj otočiť, ale s Turského hlavičkou po Dukanovićovom centri si Hanovec poradil.

Hostia sa od začiatku druhého polčasu hnali za vedúcim gólom, pričom si vytvorili niekoľko príležitostí na skórovanie.