Žilinská univerzita v Žiline a onsmeni získali prestížne ocenenie Best University-Business Cooperation

ŽILINA. Významné medzinárodné ocenenie „Best University-Business Cooperation“ pre región strednej a východnej Európy získala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) práve vďaka spolupráci s partnerom z praxe. Centrum technickej podpory (CTP) onsemi na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) je zamerané na technickú podporu a výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky. UNIZA patrí v oblasti spolupráce univerzít s priemyslom medzi európsku špičku.

Ocenenie bolo udelené počas 10. ročníka CEE BSC Summit and Awards 2022 vo Varšave v Poľsku. Na udeľovaní ocenenia pre CEE (Central Eastern Europe) Business Services v strednej a východnej Európe sa zúčastnilo 129 spoločností, do užšieho výberu o titul Best University-Business Cooperation sa dostalo 10 spoločností. Hodnotilo sa viac ako 20 kategórií v rámci rôznych firemných projektov, obchodných modelov, či prominentných osobností zodpovedných za vysokú udržateľnosť a technické inovácie.

Inovatívny model spolupráce medzi onsemi a FEIT UNIZA umožnil intenzívnu podporu elektrotechnického vzdelávania. “Ocenenie významne odráža dosiahnuté výsledky a dôležitosť spolupráce, kde profitujú obe strany. Spoločnosť onsemi má prístupu k najtalentovanejším študentom a zamestnancov univerzity a oni zas získavajú skúsenosti pri riešení projektových úloh z celého sveta,“ povedal Michal Frivaldský, projektový manažér z FEIT UNIZA.

Prítomnosť CTP na FEIT UNIZA spája praktické priemyselné know-how s akademickými princípmi a zvyšuje príťažlivosť technických študijných programov. V CTP na UNIZA pracujú študenti technických programov z 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, navrhujú inovatívne blokové aplikačné riešenia využívajúce najnovšie súčiastky firmy. Úzka spolupráca medzi UNIZA a onsemi, koordinovaná projektovými manažérmi Jánom Grauzelom (onsemi) a Michalom Frivaldským (UNIZA), vytvorila silné prepojenie akademického výskumu s praxou.

CTP vzniklo na UNIZA ako na prvej univerzite na Slovensku v roku 2017. Podporu centra využívajú aj študenti záverečných prác, ktorí sa vďaka spolupráci s CTP dostanú k aktuálnym technologických novinkám. Do projektových úloh je zapojených 5 študentov (stážistov) z rôznych stupňov štúdia. Na celosvetových projektových úlohách pracuje 13 absolventov študijného programu elektrotechnika a silnoprúdová elektrotechnika.

Špičkové centrum excelentnosti – CTP UNIZA pod vedením Borisa Kozáčka a Viliama Jaroša z FEIT UNIZA pracuje na kooperačných projektoch pre špičkové technologické značky. Výsledkom činnosti je identifikácia významných ročných obchodných príležitostí pre spoločnosť.

Spoločnosť onsemi je popredným dodávateľom polovodičových komponentov a na mieru vyrábaných zariadení, rieši jedinečné výzvy v oblasti automobilového priemyslu, komunikácie, výpočtovej techniky, medicíny, vesmírnych letov i letectva a v oblasti obrany. Na Slovensku pôsobí v Bratislave, Piešťanoch a v Žiline na UNIZA.

onsemi vytvára priestor pre odbornú prácu študentov prostredníctvom platených odborných stáží. Okrem aktívnej spolupráce s FEIT UNIZA spolupracuje aj s ďalšími strednými a vysokými školami na Slovensku, s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) a s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU).