Oplácanie vo Varíne, nemohúcnosť Strečna v koncovke, čisté štíty Višňového a Bytče

Komentáre k zápasom 1. kola VI. ligy.

Počas víkendu odštartovala zápasmi 1. kola VI. liga skupina A. Úlohu favorita splnilo Višňové, ktoré zdolalo na domácom trávniku Bitarovú vďaka trom rôznym strelcom Schmiesterovi, Pažickému a Majtánikovi 3:0.

V derby stretnutí Varín - Predmier padlo až päť gólov a aj jedna červená karta. Išlo o zápas slušnej úrovne s mnohými zvratmi. Pri všetkom podstatnom bol hosťujúci Martin Praženica. Najskôr v rozpätí troch minút otočil skóre v prospech Predmiera a krátko pred prestávkou mu jeho faul Mihalčatin nešportovým spôsobom oplatil, za čo bol domáci hráč vylúčený.

Tri body si pripísal aj nováčik z Brezian, ktorý hrá pod značkou Bánová B. Zverenci Jána Špánika uspeli v Strečne, ktorým neprialo šťastie v koncovke. Po letných prestupoch oslabenej Kotešovej vôbec nevyšiel zápas vo Vysokej nad Kysucou, kde schytala päť gólov. V súboji nováčikov si Bytča poľahky poradila s Vadičovom na jeho ihrisku 3:0, Marek Filo bol dvojgólový.

VI. liga skupina A - 1. kolo

TJ Fatran Varín – FK Predmier 2:3 (1:2)

Góly: 18. P. Hruška, 85. M. Lopušan (z 11m) – 31. a 34. M. Praženica (1 z 11m), 60. S. Popelka. ŽK: P. Hruška – M. Pobijak, M. Praženica, S. Popelka, D. Čička, S. Šefara. ČK: 41. M. Mihalčatin. Rozhodoval Kuteľ, 100 divákov.

DOMÁCI: J. Ružička – T. Sobol (78. B. Williger), J. Smieško, Š. Ťažký (45. M. Bobáň), P. Hruška, M. Lopušan, M. Mihalčatin, F. Vrábel, E. Sekerka (78. T. Šugár), M. Cvacho, T. Hruška.

HOSTIA: R. Uríček – P. Lašček, M. Pobijak, M. Praženica, M. Čička (70. D. Hrehor), M. Slobodník, D. Čička (76. R. Cedzo), S. Šefara, S. Popelka, I. Šebík, M. Šimoník.

Vo Varíne sa hral zápas v dobrom tempe. Skóre otvorili domáci. Lopušan nakopol zo stredu ihriska dlhú loptu do 16-tky, kde ju Cvacho predĺžil na P. Hrušku a ten nechytateľnou strelou do vinkla nedal Uríčkovi šancu. Hostia otočili skóre v priebehu troch minút. Po polhodine hry vošiel Šebík do 16-tky a Ťažký ho fauloval. Loptu si na biely bod postavil Praženica a k ľavej tyči premenil, brankár išiel na opačnú stranu. Rovnaký hráč o tri minúty neskôr poslal Predmier do vedenia. Po rohovom kope hlavou razantne a nechytateľne k bližšej tyči nedal Ružičkovi šancu. Dôležitý moment prišiel tesne pred prestávkou.