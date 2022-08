IV. liga: Víťazná premiéra Stráňav. O výhre na Liptove rozhodol dvojgólový Oberta

Komentáre k zápasom 1. kola IV. ligy.

Počas víkendu odštartovala 1. kolom novovytvorená súťaž - Majstrovstvá regiónu IV. liga Sever. Jediným žilinským zástupcom v tejto lige je mužstvo OŠK Baník Stráňavy, ktoré cestovalo na úvod do Liptovského Hrádku.

Článok pokračuje pod video reklamou

A zverencom Jána Jančiho sa na Liptove podarilo uspieť, keď vďaka dvom gólom Daniela Obertu zvíťazili 2:0. V 2. kole privítajú Stráňavy na domácom ihrisku Šalkovú.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: V. liga: Teplička vyučila Jasenicu, Japonci zostrelili Gbeľany, Belá schytala debakel Čítajte

IV. liga - 1. kolo

ŠK Badín – MŠK Kysucké Nové Mesto 0:0

Bez kariet. Rozhodoval Konček, 100 divákov.

DOMÁCI: J. Kučera – B. Žilinec, O. Malík (74. R. Studený), D. Urgela, M. Pavlík, D. Kán, H. Kollár, A. Urgela, M. Bíreš, P. Výlupok, R. Valent.

HOSTIA: J. Šteiniger – D. Ploštica, L. Bugáň, S. Halúska, P. Štefunda, P. Jurky (64. P. Pazdúr), M. Čelko (86. T. Mizera), E. Mrmus (77. L. Húšťava), M. Harvančík, R. Buček, D. Druska (64. M. Mozol).

Po pľaci behal organizovaný futbal a dýchal vzájomný rešpekt. Na hetrik v pohári mohol Buček nadviazať už v úvode a hneď dvakrát. V ôsmej minúte rozkýval brvno a do zakončenia sa dostal aj v pätnástej, lenže jeho strelu pripravenú spätným centrom i kombináciou Štefundu, Čelka a Harvančíka Kučera vyrazil. Jurky na dorážku spoza šestnástky nezanevrel, ale pozorný brankár domácich už stál na nohách a v dobrej pozícii vylapal za okamih aj Čelka. Domáci usilovali o priestor, ba aj vystrelili, no našťastie Kysuce ich finálna fáza prevažne zlyhávala. Polčas na šance 2:4.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Oplácanie vo Varíne, nemohúcnosť Strečna v koncovke, čisté štíty Višňového a Bytče Čítajte

Druhý začalo KNM hluchou desaťminútovkou, tlaku domácich však odolalo a zaraz diktovali tempo. Hru MŠK zdobili nevyužité pasy Plošticu i Harvančíka, po Druskovom centri chýbalo hosťom k zakončeniu možno pol kroka, Badín všetky závany pred vlastnou bránou dokázal vyriešiť. Zátek po hodine hry poslal na trávnik Pazdúra i Mozola, jeho zverenci boli až do konca lepším mužstvom, no pridávali len neúspešné strelecké príležitosti. Tie vyvrcholili v 88. minúte, keď sa Mozol z ľavého rohu rútil sám na bránu, loptu však napálil do gólmana.

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Liptovský Hrádok - Stráňavy, Staškov - Zvolen, Krásno nad Kysucou - Žarnovica, Makov - Čadca

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

čo Stráňavám dlho na Liptove nevychádzalo

po akých akciách strelil dva góly Stráňav Daniel Oberta

ktorí hráči mohli vedenie Baníka zvýšiť, ale kvôli nedôrazu neuspeli

a ešte oveľa viac

ŠKM Liptovský Hrádok – OŠK Baník Stráňavy 0:2 (0:1)

Góly: 24. a 71. D. Oberta. Rozhodoval Kováč.

STRÁŇAVY: T. Klocáň – M. Janči, L. Janči, R. Veselovský, M. Kubica, J. Bukovčan, T. Ďuratný, R. Bugala, R. Coma, M. Zajac, D. Oberta.

Stráňavy vycestovali ku súperovi s cieľom zvíťaziť, čo sa zverencom Jána Jančiho aj podarilo. Počas celého zápasu sa hralo na jednu bránu, domáci boli zatiahnutí a spoliehali sa hlavne na defenzívu. Liptovský Hrádok počas celého zápasu len raz vystrelil do priestoru brány.