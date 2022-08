Divoký 6-gólový zápas v Domaniži. Bánovú poslali do 2. kola bezchybní penaltoví exekútori

Sumáre 1. kola Slovenského pohára.

Už počas tohto víkendu sa nám prvými zápasmi rozbehnú regionálne aj oblastné futbalové súťaže. Ešte pred štartom jednotlivých líg sa odohrali zápasy 1. kola Slovenského pohára, do ktorých boli zapojené aj viaceré mužstvá zo žilinského a kysuckého regiónu.

Ešte počas minulého týždňa zvíťazili v prvom kole traja kysuckí zástupcovia - Čadca v Oravskej Jasenici (1:1, 1:4 po penaltách), Čierne v Skalitom (1:2) a Kysucké Nové Mesto v Radôstke (1:6). V nedeľu sa mala v Domaniži predstaviť Bánová, ale pre nespôsobilý terén sa zápas presunul o dva dni neskôr.

Ďalší žilinskí a kysuckí zástupcovia budú v 1. kole v akcii 10. augusta o 17:00 hod., kedy sú na programe zápasy Bitarová – Námestovo, Višňové – Stráňavy, Bytča – Belá a Vysoká nad Kysucou – Makov.

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Domaniža - Bánová, Oravská Jasenica - Čadca, Skalité - Čierne a Radôstka - Kysucké Nové Mesto

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

ktorý hráč Bánovej mohol v Domaniži viackrát skórovať, ale svoje príležitosti nepremenil

ktorý futbalista Bánovej najviac hrozil po krídlach a ktorý striedajúci hráč oživil hru

Oravan Oravská Jasenica – FK Čadca 1:1 (1:0), 1:4 po penaltách

Góly: 45. M. Polák – 63. O. Mitrenga. ŽK: Š. Verníček – O. Mitrenga, D. Rucek. Rozhodoval Gemzický, 380 divákov.

DOMÁCI: R. Florek – Z. Kaprálik, A. Hvoľka (62. M. Hvoľka), A. Jamrich, Š. Verníček, S. Ratičák, P. Žofaj, S. Polák, J. Prielomek, K. Farský, M. Polák.

HOSTIA: M. Drahňák – D. Rucek, D. Prívara, T. Tlelka, M. Kultan (55. P. Zubka), R. Putyra, A. Ceniga, D. Kubalák, M. Poništ (65. F. Pagáč), Š. Jarabek (55. M. Šmahajčík), O. Mitrenga (65. T. Pohančeník).

V kysucko-oravskej potýčke nuda nenašla miesto, veď víťaza čaká ligový kaliber. Na dobre pripravenom ihrisku diktovali tempo hry hneď od úvodu hostia. Čadčania držali loptu, šikovne kombinovali, ale ich akcie končili pred šestnástkou domácich. Dobre stavaní zadáci Jasenice sa tlačili do zakončenia po brejkoch alebo štandardkách a v menovanom aspekte hry mali navrch. Dobrú príležitosť (a zároveň najväčšiu v prvej polovici) ponúkol Jarabkovi spätným pasom Mitrenga, útočného centra našiel na päťkovej čiare, lenže ten miesto bomby z prvej nedobre spracoval. Tesne pred polčasovým hvizdom chybovali stopéri hostí, Polák sa neulakomil a otvoril skóre – 1:0.

V druhej časti to bola znovu Čadca, ktorá určovala azimut. Oravákov zatlačila, trénerskému kombu Zubka – Tlelka vyšli striedania na výbornú, čerstvosť z lavičky oživila chod na ihrisku a krátko po hodine hernej doby snaha „architektovala“ vyrovnanie. Kubalák vymyslel vhod-prihrávku na Mitrengu a 19-ročný odchovanec strelil možno svoj najdôležitejší gól v kariére – 1:1. Hostia na úsilí len pridávali, pýtali si štandardky, no domáci ukopali remízu a zápas sa prehupol do penált.

Lotériu začala Čadca, Pagáč sa nedal rozhodiť oravským fanklubom a Floreka poslal na opačnú stranu – 0:1. Hostia odpovedali gólom, avšak naposledy – 1:1. V druhej sérii sa za FK nepomýlil Prívara, Oravanu zneškodnil pokus výberom správneho smeru Drahňák a spoluhráčom tak vydrel náskok i psychickú pohodu. Na 1:3 zvýšil Kubalák, následne domáci hráč síce mieril lišiacky do stredu, lenže lopta z jeho kopačky obtrela brvno a preletela ponad. Rozhodnutie si na biely bod postavil Zubka, bez váhania zakončil a poslal Čadcu do druhého kola proti Liptovskému Mikulášu.

TJ Partizán Domaniža – TJ Jednota Bánová 3:3 (1:1), 3:5 na pokutové kopy

Góly: 47. Michal Haviar, 65. T. Lednický, 90. Matúš Haviar - 31. J. Mráz, 72. R. Chupáň, 73. Ľ. Horecký. ŽK: M. Kvaššay – M. Kubena, Ľ. Horecký. Rozhodoval Fúsek, 250 divákov.

DOMÁCI: M. Zdurienčík – M. Petrík, F. Krčmárik, M. Kvaššay, Michal Haviar, P. Braciník (82. M. Masničák), P. Cúg, D. Augustín, M. Vápeník (46. T. Orávik), Matúš Haviar, K. Sádecký (55. T. Lednický, 89. L. Čelko).

HOSTIA: P. Kosa – P. Bielik (55. R. Chupáň), M. Zavadzan, Š. Káčer, M. Kubena (55. M. Dusa), Ľ. Horecký, R. Konečný (55. A. Bechný), B. Gluvić (90. S. Bičan), B. Ďurana, P. Jasenovský (79. M. Šoška), J. Mráz.

Prvých pätnásť minút bolo vyrovnaných. Bánovej sa ťažko tvorila hra, domáci išli zdravo agresívne do každej lopty a pred domácimi fanúšikmi sa chceli predviesť. Mužstvá sa spoznávali, ani jedno z nich si nevytvorilo väčšiu príležitosť. Ďalšia fáza hry však priniesla nádherné futbalové divadlo. Hostia postupom času zobrali hru do svojich rúk a vypracovali si viacero dobrých krídelných akcií, najmä z ľavej strany, odkiaľ hrozili vynikajúce finálne prihrávky Jasenovského. Skóre zápasu mohol otvoriť Gluvić, ale v dobrej pozícii nepremenil. Úvodný gól zápasu strelila Bánová po polhodine hry.