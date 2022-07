VALACHY MAN je opäť tu! Užite si triatlon aj kúpanie pri beskydskom Balatone

Trasy pre skúsených športovcov, ale úplných začiatočníkov a tiež deti: to všetko tento rok opäť ponúkne Valachy man - najväčšie české triatlonové preteky pre širokú verejnosť.

Uskutočnia sa v piatok 5. a sobotu 6. augusta pri vodnej nádrži Na Stanoch prezývanej ako Balaton v Novom Hrozenkově na Vsetínsku, len pár kilometrov za českou hranicou.

Poďte si aj vy užiť skvelý rodinný víkend s kúpaním a pretekaním, do ktorého sa môže vďaka prívetivým dištanciám zapojiť naozaj každý vrátane detí. Registrovať sa môžete na www.valachytour.cz.

video //www.youtube.com/embed/Uf8-yiKYtLA

„Po covide si konečne môžeme najobľúbenejšiu akciu nášho seriálu DATART Valachy tour užiť naplno bez akýchkoľvek obmedzení a máme radosť, že o ňu športovci majú stále taký záujem. Štartovná listina sa už plní, aj tento rok očakávame okolo tisíc účastníkov. Vďaka tomu, že sa akcia koná priamo pri Balatone, je ideálna doslova pre celú rodinu. Pretekanie aj fandenie sa tu dá spojiť s letným kúpaním a ďalšou zábavou, prípadne aj s relaxačným pobytom v našich hoteloch,“ láka hlavný usporiadateľ Bohuslav Komín z Resortu Valachy Veľké Karlovice.

Čo vás u valašského Balatonu čaká?

Piatok 5. augusta dopoludnia bude tradične zasvätený závodom detí. Tie najmenšie do 6 rokov pretekajú v behu, tie staršie už na klasickej triatlonovej trati zahŕňajúcej plávanie, bicykel a beh na kratšie vzdialenosti podľa veku.

„Trasy Valachy mana predstavujú mini triatlon a obzvlášť kratšia trasa je ideálna pre hobíky. Pre mnohých býva Valachy man vôbec prvou závodnou skúsenosťou s triatlonom. Nahráva tomu aj fakt, že sa u nás štartuje intervalovo. Odpadá vďaka tomu obava z hromadného štartu do vody aj ostych z porovnávania s výkonmi ostatných športovcov na trati,“ dodáva Bohuslav Komín.

Tešiť sa môžete aj na sprievodný program so stánkami partnerov, servisom bicyklov aj bohatou tombolou. Titulárny partner DATART vás pozve do chill out zóny s ležadlami, drobným občerstvením, skákacím hradom, súťažou „Staň sa malým elektrošpecialistom“, gamingovou zónou so Sony Playstation 5 a fotokútikom. Pretek bude naživo prenášaný na internete hneď niekoľkými kamerami vrátane dronu.

Tradičného moderátora Stanislava Bartůška tento rok vystrieda nemenej skúsený športový reportér a komentátor Českej televízie Tomáš Budka, ktorý je autorom dokumentu o 40 rokoch triatlonu v Česku.

Zaujímavosťou sú tiež obľúbené pamätnícke medaily – deti čaká v cieli sladká perníková medaila, dospelých potom kovová 3D medaila s originálnym dizajnom.

Špeciálny tip (nielen) pre pretekárov

