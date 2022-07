Denná letná škola Mladý záchranár 2022

Oproti minulému roku bol program obohatený o nové zážitkové a pohybové aktivity.

ŽILINA. Akčný program, zameraný na bezpečnosť a záchranné zložky či riešenie kriminalistických záhad, zažili deti vo veku 7-12 rokov v treťom júlovom týždni. Vyskúšali si roly hasičov, detektívov, policajtov, záchranárov a krízových manažérov, „študovali bezpečnosť“ a „ovplyvňovali budúcnosť“.

Článok pokračuje pod video reklamou

Denná letná škola Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) - Mladý záchranár 2022 sa uskutočnila nielen na všetkých katedrách fakulty. Napínavé deje sa odohrávali aj na miestach, kde zasahujú profesionáli integrovaného záchranného systému Žilina.

(zdroj: UNIZA)

3. ročník dennej letnej školy FBI UNIZA Mladý záchranár sa konal v termíne 18. – 22. júla 2022, organizovala ho FBI UNIZA, o.z. spolu s FBI UNIZA a podporou mesta Žilina. Oproti minulému roku bol program obohatený o nové zážitkové a pohybové aktivity.

„Tábor sme však stále smerovali na prípravu mladého záchranára, pridali sme ďalšie úlohy v laboratóriách, s hasičskou technikou, kriminalistické a kriminologické záhady, pokusy, deti evakuovali zamestnancov fakulty z budov po vyhlásení cvičného poplachu, skúsili si virtuálnu realitu, sebaobranu, prepravu nebezpečných vecí a prekvapením bola penová šou s hudbou na záver,“ doplnila prodekanka Katarína Hollá.

(zdroj: UNIZA)

Deti zaujali aj mimofakultné aktivity, v Koordinačnom stredisku IZS Žilina videli reálny priebeh komunikácie volania na linku 112. Pozorovali psíkov z Kynologického centra Žilina a postupy, akým spôsobom zasahujú a vyslobodzujú obete. Mestská polícia Žilina vysvetlila svoje „tajné“ postupy pri zatýkaní zločincov a deti si z ich prednášky veľa odniesli aj do budúcnosti z pohľadu prevencie.

(zdroj: UNIZA)

Mladí záchranári sa naučili strieľať airsoftovými zbraňami na strelnici, využívali aj dopravné ihrisko a naučili sa značky. Učili sa hasiť a cvičili si presnosť hasenia. Ako prežiť v prírode? Aj to už dnes vedia. Významným partnerom tohto podujatia bol Územný spolok SČK Žilina, s ktorým FBI UNIZA už dlhodobo spolupracuje a pre deti vytvárajú vynikajúco pripravené ukážky prvej pomoci.

(zdroj: UNIZA)

„Na bohatom programe participovali mnohí učitelia zo všetkých katedier, ktorí odviedli úžasnú prácu počas dovolenkového obdobia. Sami vytvárali program pre deti a celý deň sa im venovali. Tím animátorov a pomocníkov bol zostavený prevažne zo študentov FBI UNIZA, ktorí sú srdcom na fakulte, vždy boli a vieme, že budú a deti zvládli na jednotku,“ povedala prodekanka Katarína Hollá.

Príprava tábora trvala približne dva mesiace a výsledok tejto práce stál za to. Významne ho podporila aj pani dekanka FBI UNIZA, ktorá bola súčasťou tábora celý týždeň. „Je vždy veľkou výzvou pripraviť aktivity tak, aby boli skombinované vedomosti, ktoré si deti odnesú s aktivitami, ktoré im prinesú zručnosti do budúcnosti. Som presvedčená , že sa to tento rok podarilo,“ povedala Eva Sventeková, dekanka FBI UNIZA.

Vyvrcholením dennej letnej školy boli slávnostné promócie detí za účasti rodičov a starých rodičov, na ktorých bol deťom udelený titul „Mladý záchranár“. Deti tak úspešne ukončili akčný a zážitkový týždeň, v ktorom čelili krízovým javom a učili sa zachraňovať svet.

(zdroj: UNIZA)

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohtoročnej akcie. Veríme, že deti si okrem zážitkov a nových kamarátstiev odniesli aj kopec užitočných i praktických rád a skúseností,“ povedala Katarína Hollá, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing, ktorá sa spolu s členmi organizačného tímu teší na ďalší ročník.