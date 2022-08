Prestupové leto zavialo do II. triedy viaceré známe tváre (súpisky mužstiev na jeseň)

Príručka futbalového fanúšika pred novou sezónou.

Už o pár dní to na dedinských futbalových ihriskách ožije! Počas prvého augustového víkendu odštartuje 1. kolom v oblastných súťažiach súťažný ročník 2022/2023 a tak nemôže na našom webe chýbať tradičný Kompas fanúšika. Bližšie sme sa pozreli na II. triedu ObFZ Žilina. Kto z mužstiev odišiel, kto do nich pribudol a ako vyzerajú súpisky na jesennú časť? To sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pozrite si kompletný prehľad jednotlivých klubov predtým, ako sa prvýkrát súťažne fúkne do píšťalky. Pripravili sme pre vás prehľadné súpisky mužstiev v jednotlivých kategóriách - brankári, obrancovia, záložníci, útočníci. Pri každom tíme nechýbajú ani príchody a odchody. A dozviete sa aj to, kto je v daných kluboch predsedom, trénerom a vedúcim mužstva.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: I. trieda: Rušné prestupové leto prinieslo aj koniec najlepšieho strelca v oblasti (súpisky na jeseň) Čítajte

Z klubov TJ Stráža a TJ Pšurnovice nám súpisku na sezónu 2022/2023 do konca uzávierky neposlali.

Ďalej sa dozviete: kompletné súpisky mužstiev TJ Kolárovice, FK Hliník, TJ Dlhé Pole, TJ Tatran Hrabové, TJ Družstevník Hričovské Podhradie, TJ Hvozdnica, TJ Považan Nezbudská Lúčka, OFK Ovčiarsko, TJ Družstevník Rašov, TJ Zbyňov, OŠK Divinka-Lalinok a FK Ďurčiná na jesennú časť 2022/2023

odchody (kam hráči odišli) a príchody (z akého mužstva prišli) z každého klubu

výsledky prípravných zápasov všetkých mužstiev

TJ KOLÁROVICE

BRANKÁRI: Peter Pupík, Patrik Bugala

OBRANCOVIA: Dominik Šichman, Martin Šipula, Juraj Mikoláš, Ján Šmahaj, Patrik Paiš, František Meliš, Daniel Hrabovský