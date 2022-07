I. trieda: Rušné prestupové leto prinieslo aj koniec najlepšieho strelca v oblasti (súpisky na jeseň)

Príručka futbalového fanúšika pred novou sezónou.

Už o pár dní to na dedinských futbalových ihriskách ožije! Počas prvého augustového víkendu odštartuje 1. kolom v oblastných súťažiach súťažný ročník 2022/2023 a tak nemôže na našom webe chýbať tradičný Kompas fanúšika. Bližšie sme sa pozreli na I. triedu ObFZ Žilina. Kto z mužstiev odišiel, kto do nich pribudol a ako vyzerajú súpisky na jesennú časť? To sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pozrite si kompletný prehľad jednotlivých klubov predtým, ako sa prvýkrát súťažne fúkne do píšťalky. Pripravili sme pre vás prehľadné súpisky mužstiev v jednotlivých kategóriách - brankári, obrancovia, záložníci, útočníci. Pri každom tíme nechýbajú ani príchody a odchody. A dozviete sa aj to, kto je v daných kluboch predsedom, trénerom a vedúcim mužstva.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: VI. liga: Sila a skúsenosti Višňového s Bytčou, ale aj značne oslabená Kotešová (súpisky na jeseň) Čítajte

Ďalej sa dozviete: kompletné súpisky mužstiev ŠK Štiavnik, TJ Tatran Bytčica, TJ Hlboké, TJ Horný Hričov, OFK Hôrky, OŠK Kamenná Poruba, ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka, OŠK Nededza, ŠK Petrovice, TJ Považský Chlmec, FK Rajec, OFK Teplička nad Váhom B, TJ ŠTART Veľké Rovné a FK Zástranie na jesennú časť 2022/2023

odchody (kam hráči odišli) a príchody (z akého mužstva prišli) z každého klubu

výsledky prípravných zápasov všetkých mužstiev

ŠK ŠTIAVNIK

BRANKÁRI: Martin Mištrík, Samuel Kušan

OBRANCOVIA: Ján Všelko, Ján Gajdoš, Štefan Milúch, Tomáš Mištrík, Miloš Ciesarik, Patrik Palko, Martin Balušík